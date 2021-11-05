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Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні

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П'ятниця 05 листопада 2021 06:30
Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні Фото: Погода в Україні принесе мокрий сніг і морози (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Світлана Мащенко

Погода в Україні скоро зіпсується з настанням холодів і мокрого снігу. Але поки нас чекає кілька теплих листопадових днів.

Коли чекати на похолодання - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Дата суттєвого похолодання

За даними ресурсу Gismeteo, вже з середини листопада, 12-13 числа денна температура суттєво знизиться до +2 градусів, вночі місцями до -5 морозу. Тоді ж можливий перший сніг, подекуди - мокрий.

Холодати почне з початку наступного тижня, 10-11-го числа. А поки що, сьогоднішній день, 5 листопада стане найтеплішим в найближчій перспективі.

Нижче дивіться прогноз погоди на десять днів для Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси.

Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в УкраїніМокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в УкраїніМокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в УкраїніМокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в УкраїніМокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні

Скрін: Погода в Україні (gismeteo.ua)

Детальний прогноз погоди на сьогодні, 5 листопада

Синоптик Наталка Діденко прогнозує на сьогодні дощі в західних областях та подекуди в північних. В інших областях без опадів, але ймовірні тумани.

При цьому на сході буде вітряно, можливо, навіть до штормових поривів.

Температура сьогодні буде дуже високою - від +12+18 градусів, на заході трохи свіжіше +9+14, а от на півдні місцями +18+20 тепла.

В Українському гідрометцентрі на карті показали, що буде з погодою в п'ятницю.

Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні

Скрін: Погода в Україні 5 листопада (meteo.gov.ua)

Раніше кліматолог попередила українців про те, що погода в країні в найближчі десятиріччя буде сильно змінюватися, і цей процес вже не зупинити.

Також синоптик дав прогноз погоди в Україні до Нового року.

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