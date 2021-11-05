Мокрий сніг та морози до -5: синоптики назвали дату похолодання в Україні

Погода в Україні скоро зіпсується з настанням холодів і мокрого снігу. Але поки нас чекає кілька теплих листопадових днів.

Коли чекати на похолодання - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Дата суттєвого похолодання

За даними ресурсу Gismeteo, вже з середини листопада, 12-13 числа денна температура суттєво знизиться до +2 градусів, вночі місцями до -5 морозу. Тоді ж можливий перший сніг, подекуди - мокрий.

Холодати почне з початку наступного тижня, 10-11-го числа. А поки що, сьогоднішній день, 5 листопада стане найтеплішим в найближчій перспективі.

Нижче дивіться прогноз погоди на десять днів для Києва, Львова, Дніпра, Харкова та Одеси.

Скрін: Погода в Україні (gismeteo.ua)

Детальний прогноз погоди на сьогодні, 5 листопада

Синоптик Наталка Діденко прогнозує на сьогодні дощі в західних областях та подекуди в північних. В інших областях без опадів, але ймовірні тумани.

При цьому на сході буде вітряно, можливо, навіть до штормових поривів.

Температура сьогодні буде дуже високою - від +12+18 градусів, на заході трохи свіжіше +9+14, а от на півдні місцями +18+20 тепла.

В Українському гідрометцентрі на карті показали, що буде з погодою в п'ятницю.

Скрін: Погода в Україні 5 листопада (meteo.gov.ua)