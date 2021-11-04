Дощі та різкі перепади температур: погода знову приготувала атмосферні гойдалки

Погода в Україні в найближчі кілька днів принесе атмосферні гойдалки в більшість областей країни. Очікуються сильні дощі, різке зниження і підвищення температури.

Яка погода чекає українців до кінця першого тижня листопада, розповіла синоптик Наталка Діденко і в Українському гідрометцентрі.

Як повідомляє Наталка Діденко, дощі в п'ятницю, 5 листопада, охоплять західні та північні області. В інших регіонах очікуються тумани, а на сході – сильний вітер, до штормових значень.

Однак температура повітря буде висока майже скрізь, крім заходу України. Місцями можливо до + 20 градусів.

"Дуже тепла погода охопить більшість областей - протягом дня очікується + 12 + 18 градусів. Свіже повітря очікується в західних областях, + 9 + 14 градусів. На півдні можливо місцями до +18 + 20 градусів", - зазначила синоптик.

У Києві 5 листопада очікується похмура погода, невеликий дощ, але буде тепло, +15 +17 градусів.

Наталка Діденко попередила, що вже на вихідних знову похолодає, а місцями – пройдуть дощі.

Карта погоди в Україні на п'ятницю, 5 листопада

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, дощі в суботу перемістяться на північ, північний схід і схід України. Також невеликий дощ очікується в Києві.

Температура повітря в суботу почне різко опускатися. Вночі від + 6 до +10 градусів, на Заході та крайньому сході +3 + 5 градусів.

Вдень у західній частині, на півночі та в центрі очікується від +9 до +14 градусів, на сході до +15 градусів, а найтепліше буде на півдні – до +16 +18 градусів.

У Києві 6 листопада пройде дощ, похмуро. Вночі в столиці + 6 +8 градусів, вдень +9 + 11 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 6 листопада

У неділю дощі знову повернуться на захід країни та захоплять центральні області й столицю. На сході, півночі та півдні буде сухо.

Нічна температура повітря почне знижуватися у всіх регіонах до + 1 +3 градусів на Заході, і до +3 + 5 градусів у всіх інших регіонах.

Вдень у неділю очікується від + 9 до +12 градусів, тільки на півдні збережеться тепло, до +12 + 15 градусів.

У Києві 7 листопада пройде дощ, буде похмуро. Вночі в столиці + 3 +5 градусів, вдень від +9 до + 11 градусів.

З понеділка синоптики прогнозують дощі та різке зниження температури повітря у всіх регіонах України.

Карта погоди в Україні на неділю, 7 листопада