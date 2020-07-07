У нічному клубі Києва на танцполі помер хлопець: заклад працював в карантин

У нічному клубі Києва помер хлопець (колаж РБК-Україна)

У Києві на Трухановому острові загинув 27-річний хлопець

У нічному клубі Києва, який знаходиться на Трухановому острові, помер молодий хлопець. Йому було 27 років. Як повідомляють очевидці, молодий чоловік танцював і раптово впав. Коли приїхала швидка допомога, було вже занадто пізно. Причину смерті поки не повідомляють.

Цікаво, що поліція в клуб в ту ніч навідувалася два рази. Після першого приїзду в закладі вимкнули музику, але як тільки правоохоронці виїхали - вечірка продовжилася. Розважальний заклад оштрафували, так як під час карантину не дозволяється робота клубів. Але це не завадило організаторам продовжити нічний свято.

"Зібралося багато людей і когось відкачували. Я вирішив підійти і побачив, що лежить молодий чоловік. Потім приїхала швидка, а він вже був мертвий", – розповідає один з учасників вечірки.

Наступного ранку в закладі заперечували те, що трапилося, і говорили, що бар вночі не працював.

У поліції кажуть, що справу відкрили за статтею "умисне вбивство" з позначкою "природна смерть". У клубі вже анонсована нова вечірка.

В столичному нічному клубі помер молодий хлопець (ТСН)

Як ми раніше писали, у Києві готують рейди по нічних клубах за ігнорування заборони на роботу.

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Автор: Людмила Жукова