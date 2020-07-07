В ночном клубе Киева на танцполе умер парень: заведение работало в карантин

В ночном клубе Киева умер парень (коллаж РБК-Украина)

В Киеве на Трухановом острове погиб 27-летний парень

В ночном клубе Киева, который находится на Трухановом острове, умер молодой парень. Ему было 27 лет. Как сообщают очевидцы, молодой человек танцевал и внезапно упал. Когда приехала скорая помощь, было уже слишком поздно. Причину смерти пока не сообщают.

Интересно, что полиция в клуб в ту ночь наведывалась два раза. После первого приезда в заведении выключили музыку, но как только стражи порядка уехали - вечеринка продолжилась. Увеселительное заведение оштрафовали, так как во время карантина не разрешена работа клубов. Но это не помешало организаторам продолжить ночной праздник.

"Собралось много людей и кого-то откачивали. Я решил подойти и увидел, что лежит молодой человек. Потом приехала скорая, а он уже мертвый был", – рассказывает один из участников вечеринки.

На следующее утро в заведении отрицали случившееся и говорили, что бар ночью не работал.

В полиции говорят, что дело открыли по статье "умышленное убийство" с пометкой "естественная смерть". В клубе уже анонсирована новая вечеринка.

В столичном ночном клубе умер молодой парень (ТСН)

Как мы ранее писали, в Киеве готовят рейды по ночным клубам за игнорирование запрета на работу.

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Автор: Людмила Жукова