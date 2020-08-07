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Лікарі назвали найкориснішу позу для сну: допоможе шлунку і захистить від зморшок

П'ятниця 07 серпня 2020 22:22
Лікарі назвали найкориснішу позу для сну: допоможе шлунку і захистить від зморшок
Лікарі розповіли про найкращі пози для сну (фото: pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Лікарі розповіли про користь і недоліки популярних поз для сну

Більшість людей має улюблену позу для сну, в якій швидко й міцно вдається заснути. Проте лікарі попереджають: не всі пози є однаково корисними. А через деякі виникають так звані "сонні зморшки", позбутися від яких не допоможе жоден кометолог.

Сон на спині

Найкращим лікарі визнали сон на спині, хоча в такій позі теж є певні недоліки. На жаль, на спині сплять всього 10% людей, пише Країна Здоров'я.

Така поза допоможе зменшити біль в шиї, через гарну підтримку хребта. Сон на спині також полегшує травлення, особливо якщо лягти спати на повний шлунок.

На спині треба спати, якщо ви помічаєте зморшки в тих місяцях, в яких їх не має бути. Приміром, ви ніколи не хмуритеся, а у вас з'являються зморшки між брів. Особливо їх добре видно після пробудження.

"Сонні зморшки" відрізняються від вікових і мімічних тим, що не підлягають косметологічному відновленню. Можна скільки завгодно користуватися патчами і кремами, це не позбавить від появи продавлених глибоких ліній. Якщо ви спите на животі, ваші "проблемні зони" - лоб і міжбрів'ї; якщо на боці - щоки, носогубні складки і так звані "гусячі лапки", - пише bluesleep.

Єдиним виходом з ситуації буде навчитися спати на спині. Спеціалісти рекомендують вибрати правильну подушку, матрас і постільну білизну. Можна також обкласти себе подушками, які не дадуть несвідомо повернутися на бік під час засинання. З часом ви навчитеся спати на спині, що дасть змогу уникнути проблемних місць.

Сон на боці

Такий стан сну хоч і загрожує зморшками, однак може знизити ризик втрати когнітивних здібностей. Під час сну в такій позі додатково очищаються дихальні шляхи і поліпшується кровообіг.

Однак сон на боці повинен бути з хорошою подушкою, яка забезпечить кращу підтримку шиї. В іншому випадку можна зіткнутися з болем в цьому відділі хребта.

Сон на животі

Найрідше люди сплять на животі. Проте такий стан може бути корисним для людей з апное. Сон на животі також підходить людям з травними проблемами.

Щодо недоліків такої пози, то сон на животі чинить додатковий тиск на суглоби, що негативно позначається на людях з відповідною проблемою. Також такий сон загрожує болем в шиї.

Раніше ми писали, що вага впливає на сон людини. Вчені зробили нову заяву про ожиріння.

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