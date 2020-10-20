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Лікар розповіла, чим небезпечна "чарочка" за вечерею

Вівторок 20 жовтня 2020 19:43
Лікар розповіла, чим небезпечна "чарочка" за вечерею
Чи небезпечний алкоголь в малих дозах за вечерею (фото: pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

Медик назвала наслідки так званої "безпечної дози алкоголю"

Всім відомо, що надмірне вживання спиртного загрожує небезпечними наслідками для організму. Але чи зашкодить "чарочка" міцного алкоголю за вечерею?

Лікарі кажуть, що в деяких випадках - так, це може бути небезпечно. На думку гастроентеролога Валентини Лупанової, алкоголь безумовно негативно впливає на шлунково-кишковий тракт, пише from-ua.com.

Особливо варто відмовитися від такого аперитиву під час загострення захворювань. Адже напої з вмістом спирту негативно впливають на роботу підшлункової і печінки. Якщо у вас в анамнезі є такі хвороби, краще не варто захоплюватися таким "стимулятором апетиту".

Невеликі дози алкоголю допустимі тільки в період ремісії захворювання. Але все ж потрібно бути обережніше і стежити за своїм станом.

"Є таке поняття, як "безпечна доза алкоголю". Це така доза, при вживанні якої виявляється мінімальний ризик для здоров'я, але вона багато в чому залежить від віку, статі, супутніх захворювань і в цілому її може визначити тільки ваш лікуючий лікар", - вважає лікар.

Крім того, у період загострень захворювань варто відмовитися не тільки від спиртного. Гастроентеролог рекомендує також відмовитися від міцного чаю і кави. Адже такі напої підвищують секрецію в шлунку.

Раніше лікарі-стоматологи розповіли, який алкоголь найбільш згубно впливає на наші зуби.

Також медики назвали алкоголь, який може уповільнювати старіння, і є певною мірою еліксиром молодості завдяки ресвератролу - речовині, що бореться зі старінням.

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