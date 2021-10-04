Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Нобелівського комітету .

Нобелівську премію з медицини отримали Девід Джуліус і Ардем Патапутіан.

Вони її отримали "за відкриття рецепторів температури і дотику".

BREAKING NEWS:

The 2021 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to David Julius and Ardem Patapoutian “for their discoveries of receptors for temperature and touch.” pic.twitter.com/gB2eL37IV7 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2021

У вівторок, 5 жовтня, оголосять володаря премії з фізики, в середу - з хімії, в четвер - з літератури.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру, яка вважається однією з найпрестижніших нагород у світі, за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія намічена на п'ятницю.

Згідно з даними Нобелівського комітету, на премію миру в цьому році претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.