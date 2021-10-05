Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики

У Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики. Їхні імена оголосили 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на сайт Нобелівського комітету.

Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі.

Вони отримали премію "за новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2021 #NobelPrize in Physics to Syukuro Manabe, Klaus Hasselmann and Giorgio Parisi “for groundbreaking contributions to our understanding of complex physical systems.” pic.twitter.com/At6ZeLmwa5 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2021

Завтра оголосять володаря премії з хімії, у четвер - з літератури.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія намічена на п'ятницю.

На премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.