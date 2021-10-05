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Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики

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Стокгольм, Вівторок 05 жовтня 2021 12:50
Оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики Фото: оголошені лауреати Нобелівської премії 2021 року з фізики (nobelprize)
Автор: Анастасія Рокитна

У Стокгольмі назвали лауреатів Нобелівської премії 2021 року з фізики. Їхні імена оголосили 5 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Нобелівського комітету.

Нобелівську премію 2021 року з фізики отримали Сюкуро Манабе, Клаус Хассельманн і Джорджіо Парізі.

Вони отримали премію "за новаторський внесок в наше розуміння складних фізичних систем".

Завтра оголосять володаря премії з хімії, у четвер - з літератури.

Лауреат премії за сприяння встановленню миру за традицією буде оголошений в Осло. Церемонія намічена на п'ятницю.

На премію миру цього року претендують 329 кандидатів, 234 з них - це фізичні особи, решта 95 - організації.

Нагадаємо, оголошено лауреатів Нобелівської премії 2021 року з медицини.

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Нобелівська премія
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