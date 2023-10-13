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7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

Пятница 13 октября 2023 09:35
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7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер Украинские звезды, которые не любят носить бюстгальтер (фото: коллаж Styler)
Автор: Иванна Пашкевич

13 октября отмечается No Bra Day или День без бюстгальтера. В эту дату миллионы женщин из разных стран мира намеренно отказываются от бюстгальтера, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме распространения рака груди.

РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас список украинских красавиц, не стесняющихся демонстрировать отсутствие этого предмета дамского гардероба.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Даши Квитковой, Анны Кошмал, Леси Никитюк, Алины Гросу, Анастасии Приходько, Анны Саливанчук, Ксении Мишиной.

Звезды, которые часто отказываются от бюстгальтера

Даша Квиткова

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Анна Кошмал

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Леся Никитюк

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Алина Гросу

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Анастасия Приходько

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Анна Саливанчук

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Ксения Мишина

7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Недавно Марина Бех-Романчук "зажгла" сеть фото пышных форм.

Также мы рассказывали, что Анна Саливанчук в пиджаке на голое тело прошлась по Крещатику.

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Леся Никитюк Ксения Мишина Анна Саливанчук звезды шоу-бизнеса