7 украинских звезд, которые не любят носить бюстгальтер
13 октября отмечается No Bra Day или День без бюстгальтера. В эту дату миллионы женщин из разных стран мира намеренно отказываются от бюстгальтера, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме распространения рака груди.
РБК-Украина (проект Styler) подготовило для вас список украинских красавиц, не стесняющихся демонстрировать отсутствие этого предмета дамского гардероба.
При написании материала использовались следующие источники: Instagram Даши Квитковой, Анны Кошмал, Леси Никитюк, Алины Гросу, Анастасии Приходько, Анны Саливанчук, Ксении Мишиной.
Звезды, которые часто отказываются от бюстгальтера
Даша Квиткова
Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)
Анна Кошмал
Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)
Леся Никитюк
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Алина Гросу
Алина Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)
Анастасия Приходько
Анастасия Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)
Ксения Мишина
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
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