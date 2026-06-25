В части Киева ввели экстренные отключения света

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В частности, отключения зафиксированы на левом берегу.

"Левый берег Киева: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения Просим бережно использовать электроэнергию. Это поможет сохранить энергосистему", - говорят в ДТЭК.

В то же время, причину отключений не сообщают.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что из-за жары в Украине возросло потребление электроэнергии.

"Сегодня, 25 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 3,7% выше, чем в это время предыдущего дня - в среду. Причина изменений - содержание жаркой погоды на всей территории Украины, что побуждает потребителей к активному использованию кондиционеров", - говорится в сообщении.