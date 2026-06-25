ua en ru
Чт, 25 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

В части Киева ввели экстренные отключения света

10:30 25.06.2026 Чт
1 мин
Что известно об отключении?
aimg Елена Чупровская
В части Киева ввели экстренные отключения света Фото: отключение света в Киеве (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В Киеве частично исчез свет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

В частности, отключения зафиксированы на левом берегу.

"Левый берег Киева: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения Просим бережно использовать электроэнергию. Это поможет сохранить энергосистему", - говорят в ДТЭК.

В то же время, причину отключений не сообщают.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что из-за жары в Украине возросло потребление электроэнергии.

Читайте также: На Украину надвигается жара. Будет ли плюс 40 градусов?

"Сегодня, 25 июня, по состоянию на 09:30, оно было на 3,7% выше, чем в это время предыдущего дня - в среду. Причина изменений - содержание жаркой погоды на всей территории Украины, что побуждает потребителей к активному использованию кондиционеров", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что летом украинцы могут ожидать отключения света. Глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко говорит, что в случае, если продолжительная жара будет совпадать с обстрелами, свет может быть отключен примерно на 5 часов в сутки.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Киев Блэкаут
Новости
В части Киева ввели экстренные отключения света
В части Киева ввели экстренные отключения света
Аналитика
Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Вернутся ли отключение света летом: интервью с главой "Укрэнерго"