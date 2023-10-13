7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

13 жовтня відзначається No Bra Day, або День без бюстгальтера. У цю дату мільйони жінок з різних країн світу навмисно відмовляються від бюстгальтера, щоб привернути увагу громадськості до проблеми розповсюдження раку грудей.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас список українських красунь, які не соромляться демонструвати відсутність цього предмету дамського гардеробу. При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Даші Квіткової, Анни Кошмал, Лесі Нікітюк, Аліни Гросу, Анастасії Приходько, Анни Саліванчук, Ксенії Мішиної.