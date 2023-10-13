ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

П'ятниця 13 жовтня 2023 09:35
UA EN RU
7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер Українські зірки, які не люблять носити бюстгальтер (фото: колаж Styler)
Автор: Іванна Пашкевич

13 жовтня відзначається No Bra Day, або День без бюстгальтера. У цю дату мільйони жінок з різних країн світу навмисно відмовляються від бюстгальтера, щоб привернути увагу громадськості до проблеми розповсюдження раку грудей.

РБК-Україна (проект Styler) підготувало для вас список українських красунь, які не соромляться демонструвати відсутність цього предмету дамського гардеробу.

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Даші Квіткової, Анни Кошмал, Лесі Нікітюк, Аліни Гросу, Анастасії Приходько, Анни Саліванчук, Ксенії Мішиної.

Зірки, які часто відмовляються від бюстгальтера

Даша Квіткова

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтерДаша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Анна Кошмал

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

Анна Кошмал (фото: instagram.com/smorkovkina)

Леся Нікітюк

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Аліна Гросу

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Анастасія Приходько

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)

Анна Саліванчук

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

Анна Саліванчук (фото: instagram.com/salivanchuk.anna)

Ксенія Мішина

7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер7 українських зірок, які не люблять носити бюстгальтер

Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Нещодавно Марина Бех-Романчук "запалила" мережу фото пишних форм.

Також ми розповідали, що Анна Саліванчук у піджаку на голе тіло пройшлася по Хрещатику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Леся Нікітюк Ксения Мишина Анна Саливанчук звезды шоу-бизнеса