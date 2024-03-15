Нежный кремовый десерт: быстрый рецепт крем-брюле с карамелью (фото)

Этот нежный кремовый десерт с хрустящей корочкой и карамелью обычно готовится в керамических или фаянсовых формочках. Приготовление достаточно простое - молочный крем смешивают с другими ингредиентами и запекают до золотистой корочки.

Как готовить крем-брюле - кремовый десерт с карамелью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Youtube-канал о кулинарии VARGASAVOUR RECIPES .

Что понадобится для приготовления крем-брюле:

сахар - 245 г

вода - 40 мл

лимонный сок - 1 ст. л.

яйца - 5 шт.

молоко - 320 мл

мука - 30 г

керамические или стеклянные чашки для запекания - 5 шт.

большая металлическая или стеклянная форма для выпечки

Как готовить крем-брюле с карамелью

Начинаем приготовление с карамели - насыпьте в кастрюлю 150 г сахара, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте на небольшой огонь и, слегка покручивая кастрюлю, чтобы смесь не пригорела, доведите до кипения.

Карамель должна быть золотистого цвета (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Когда карамель станет коричнево-золотого цвета, разлейте ее по чашам для выпечки.

Разлейте карамель для крем-брюле по чашам (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Следующий шаг - приготовление крема. Для этого в миску с яичным желтком, отделенным от белка, разбейте еще 3 яйца, уже не разделяя белок и желток. Не выливайте оставшийся белок - он еще понадобится.

Всыпьте 60 г сахара и взбейте смесь до легкой пены.



Взбитые с сахаром яйца (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Влейте к взбитым с сахаром яйцам молоко, осторожно и тщательно перемешайте, и процедите жидкость через мелкое сито.

Процедите будущий крем через сито (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

После этого осторожно снимите пенку и разлейте жидкость для крем-брюле по чашам с карамелью.

Будущий крем-брюле разлейте по чашам с карамелью (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

В миску с оставшимся белком разбейте 1 яйцо и всыпьте 35 г сахара. Тщательно взбейте миксером до густой белой пены.

До такой пены необходимо взбить смесь (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Просейте в пену муку через сито и очень осторожно перемешайте смесь силиконовой лопаткой, чтобы не разрушить воздушную текстуру. После этого распределите по чашам с карамелью и кремом.

Распределите пену по чашам с карамелью и кремом (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Поставьте чаши с почти готовым десертом крем-брюле в большую, желательно стеклянную форму для выпечки, в которую налейте горячую воду - слой воды должен быть около 2 см высотой.

Влейте горячую воду в форму с чашами (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)

Поставьте форму с десертами на 28 минут в разогретую до 160 градусов духовку. Дождитесь охлаждения крем-брюле и поставьте его в холодильник на 2 часа. И после этого кремовый десерт с хрустящей корочкой готов к употреблению!