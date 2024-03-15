Нежный кремовый десерт: быстрый рецепт крем-брюле с карамелью (фото)
Этот нежный кремовый десерт с хрустящей корочкой и карамелью обычно готовится в керамических или фаянсовых формочках. Приготовление достаточно простое - молочный крем смешивают с другими ингредиентами и запекают до золотистой корочки.
Как готовить крем-брюле - кремовый десерт с карамелью, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Youtube-канал о кулинарии VARGASAVOUR RECIPES.
Что понадобится для приготовления крем-брюле:
- сахар - 245 г
- вода - 40 мл
- лимонный сок - 1 ст. л.
- яйца - 5 шт.
- молоко - 320 мл
- мука - 30 г
- керамические или стеклянные чашки для запекания - 5 шт.
- большая металлическая или стеклянная форма для выпечки
Как готовить крем-брюле с карамелью
Начинаем приготовление с карамели - насыпьте в кастрюлю 150 г сахара, добавьте воду и лимонный сок. Поставьте на небольшой огонь и, слегка покручивая кастрюлю, чтобы смесь не пригорела, доведите до кипения.
Карамель должна быть золотистого цвета (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Когда карамель станет коричнево-золотого цвета, разлейте ее по чашам для выпечки.
Разлейте карамель для крем-брюле по чашам (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Следующий шаг - приготовление крема. Для этого в миску с яичным желтком, отделенным от белка, разбейте еще 3 яйца, уже не разделяя белок и желток. Не выливайте оставшийся белок - он еще понадобится.
Всыпьте 60 г сахара и взбейте смесь до легкой пены.
Взбитые с сахаром яйца (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Влейте к взбитым с сахаром яйцам молоко, осторожно и тщательно перемешайте, и процедите жидкость через мелкое сито.
Процедите будущий крем через сито (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
После этого осторожно снимите пенку и разлейте жидкость для крем-брюле по чашам с карамелью.
Будущий крем-брюле разлейте по чашам с карамелью (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
В миску с оставшимся белком разбейте 1 яйцо и всыпьте 35 г сахара. Тщательно взбейте миксером до густой белой пены.
До такой пены необходимо взбить смесь (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Просейте в пену муку через сито и очень осторожно перемешайте смесь силиконовой лопаткой, чтобы не разрушить воздушную текстуру. После этого распределите по чашам с карамелью и кремом.
Распределите пену по чашам с карамелью и кремом (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Поставьте чаши с почти готовым десертом крем-брюле в большую, желательно стеклянную форму для выпечки, в которую налейте горячую воду - слой воды должен быть около 2 см высотой.
Влейте горячую воду в форму с чашами (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Поставьте форму с десертами на 28 минут в разогретую до 160 градусов духовку. Дождитесь охлаждения крем-брюле и поставьте его в холодильник на 2 часа. И после этого кремовый десерт с хрустящей корочкой готов к употреблению!
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