Ніжний кремовий десерт: швидкий рецепт крем-брюле з карамеллю (фото)
Цей ніжний кремовий десерт з хрусткою скоринкою та карамеллю зазвичай готується у керамічних або фаянсових формочках. Приготування досить просте - молочний крем змішують з іншими інгредієнтами та запікають до золотистої скоринки.
Як готувати крем-брюле - кремовий десерт з карамеллю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Youtube-канал про кулінарію VARGASAVOUR RECIPES.
Що знадобиться для приготування крем-брюле:
- цукор - 245 г
- вода - 40 мл
- лимонний сік - 1 ст. л.
- яйця - 5 шт.
- молоко - 320 мл
- борошно - 30 г
- керамічні або скляні чашки для запікання - 5 шт.
- велика металева або скляна форма для випічки
Як готувати крем-брюле з карамеллю
Починаємо приготування з карамелі - насипте у каструлю 150 г цукру, додайте воду та лимонний сік. Поставте на невеликий вогонь та, легенько покручуючи каструлю, аби суміш не пригоріла, доведіть до кипіння.
Карамель має бути золотистого кольору (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Коли карамель стане коричнево-золотого кольору, розлийте її по чашах для випічки.
Розлийте карамель для крем-брюле по чашах (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Наступний крок - приготування крему. Для цього в миску з 1 яєчним жовтком, відділеним від білка, розбийте ще 3 яйця, вже не розділяючи білок та жовток. Не виливайте той білок, що залишився - він ще знадобиться.
Всипте 60 г цукру та збийте суміш до легкої піни.
Збиті з цукром яйця (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Влийте до збитих з цукром яєць молоко, обережно та ретельно перемішайте, та процідіть рідину через дрібне сито.
Процідіть майбутній крем через сито (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Після цього, обережно зніміть пінку і розлийте рідину для крем-брюле по чашах з карамеллю.
Майбутній крем-брюле розлийте по чашах з карамеллю (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
В миску з білком, що залишився, розбийте 1 яйце і всипте 35 г цукру. Ретельно збийте міксером до густої білої піни.
До такої піни необхідно збити суміш (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Просійте до піни борошно через сито та дуже обережно перемішайте суміш силіконовою лопаткою, щоб не зруйнувати повітряну текстуру. Після цього розподіліть по чашах з карамеллю та кремом.
Розподіліть піну по чашах з карамеллю та кремом (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Поставте чаші з майже готовим десертом крем-брюле у велику, бажано скляну, форму для випічки, у яку налийте гарячу воду - шар води має бути близько 2 см заввишки.
Влийте гарячу воду у форму з чашами (скриншот / VARGASAVOUR RECIPES)
Поставте форму з десертами на 28 хвилин у розігріту до 160 градусів духовку. Дочекайтесь охолодження крем-брюле та поставте його в холодильник на 2 години. І після цього кремовий десерт з хрусткою скоринкою готовий до вживання!
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