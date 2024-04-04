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Нежное песочное печенье к посту: этот рецепт вы точно сохраните

Четверг 04 апреля 2024 07:45
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Нежное песочное печенье к посту: этот рецепт вы точно сохраните Печенье к посту без яиц и молока (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В пост под запретом много продуктов, поэтому приготовить вкусную и сладкую выпечку достаточно сложно. Но есть проверенные рецепты, не требующие масла, яиц или молока.

Как приготовить нежное песочное печенье из простейших ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Філіжанку кави".

Что вам понадобится:

Мука - 3 столовых ложки

Вода - 1 стакан

Масло растительное - 0,5 стакана

Сахар - 1 столовая ложка

Соль - 0,5 чайной ложки

Сода гашеная - 0,5 чайной ложки

Варенье или джем - по вашему вкусу

Как готовить песочное печенье

Возьмите большую миску и смешайте с солью сахар, добавьте воду, постепенно насыпайте муку и замешивайте эластичное тесто. Добавьте гашеную соду и хорошо перемешайте.

Готовое тесто раскатайте и вырезайте любое печенье произвольной формы. Можно сделать разное – цветочки с дыркой, кружочки, квадратики. Но делайте так, чтобы было место для варенья.

Готовое печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

Нагреваем духовку до 170-180 градусов и отправляем печенье выпекаться – на 15 минут. Следите за временем, если передержать в духовке, печенье будет твердым.

Когда печенье немного остынет, добавьте к нему любимый джем или варенье.

Приятного аппетита!

Нежное песочное печенье к посту: этот рецепт вы точно сохраните

Нежное песочное печенье к посту (Скриншот)

Раньше мы писали о том, как приготовить паску, тающую во рту и долго не черствеющую.

А еще рассказывали о том, как готовятся старинные украинские цибулячки с маком.

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