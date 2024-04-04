Нежное песочное печенье к посту: этот рецепт вы точно сохраните
В пост под запретом много продуктов, поэтому приготовить вкусную и сладкую выпечку достаточно сложно. Но есть проверенные рецепты, не требующие масла, яиц или молока.
Как приготовить нежное песочное печенье из простейших ингредиентов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Філіжанку кави".
Что вам понадобится:
Мука - 3 столовых ложки
Вода - 1 стакан
Масло растительное - 0,5 стакана
Сахар - 1 столовая ложка
Соль - 0,5 чайной ложки
Сода гашеная - 0,5 чайной ложки
Варенье или джем - по вашему вкусу
Как готовить песочное печенье
Возьмите большую миску и смешайте с солью сахар, добавьте воду, постепенно насыпайте муку и замешивайте эластичное тесто. Добавьте гашеную соду и хорошо перемешайте.
Готовое тесто раскатайте и вырезайте любое печенье произвольной формы. Можно сделать разное – цветочки с дыркой, кружочки, квадратики. Но делайте так, чтобы было место для варенья.
Готовое печенье выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
Нагреваем духовку до 170-180 градусов и отправляем печенье выпекаться – на 15 минут. Следите за временем, если передержать в духовке, печенье будет твердым.
Когда печенье немного остынет, добавьте к нему любимый джем или варенье.
Приятного аппетита!
Нежное песочное печенье к посту (Скриншот)
Раньше мы писали о том, как приготовить паску, тающую во рту и долго не черствеющую.
А еще рассказывали о том, как готовятся старинные украинские цибулячки с маком.