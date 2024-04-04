Ніжне пісочне печиво до посту: цей рецепт ви точно збережете
У піст під забороною багато продуктів, тому приготувати смачну та солодку випічку досить складно. Але є перевірені рецепти, які не потребують масла, яєць чи молока.
Як приготувати ніжне пісочне печиво з найпростіших інгредієнтів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Філіжанку кави".
Що вам знадобиться:
- Борошно - 3 столових ложки
- Вода - 1 стакан
- Олія - 0,5 стакана
- Цукор - 1 столова ложка
- Сіль - 0,5 чайної ложки
- Сода гашена - 0,5 чайної ложки
- Варення або джем - до вашого смаку
Як готувати пісочне печиво
Візьміть велику миску та змішайте цукор з сіллю, додайте воду, поступово насипайте борошно та замішуйте еластичне тісто. Додайте гашену соду та добре вимішайте.
Готове тісто розкачайте та вирізайте печиво довільної форми, яка вам подобається. Можна зробити різне - квіточки з діркою, кружечки, квадратики. Але робіть так, щоб було місце для варення.
Готове печиво викладаємо на деко, застелене пергаментом.
Нагріваємо духовку до 170-180 градусів та відправляємо печиво випікатися - на 15 хвилин. Слідкуйте за часом, бо якщо перетримати у духовці, печиво буде твердим.
Коли печиво трохи вистигне, додайте до нього улюблений джем чи варення.
Смачного!
Ніжне пісочне печиво до посту (Скріншот)
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