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Ніжне пісочне печиво до посту: цей рецепт ви точно збережете

Четвер 04 квітня 2024 07:45
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Ніжне пісочне печиво до посту: цей рецепт ви точно збережете Печиво до посту без яєць та молока (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У піст під забороною багато продуктів, тому приготувати смачну та солодку випічку досить складно. Але є перевірені рецепти, які не потребують масла, яєць чи молока.

Як приготувати ніжне пісочне печиво з найпростіших інгредієнтів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на "Філіжанку кави".

Що вам знадобиться:

  • Борошно - 3 столових ложки
  • Вода - 1 стакан
  • Олія - 0,5 стакана
  • Цукор - 1 столова ложка
  • Сіль - 0,5 чайної ложки
  • Сода гашена - 0,5 чайної ложки
  • Варення або джем - до вашого смаку

Як готувати пісочне печиво

Візьміть велику миску та змішайте цукор з сіллю, додайте воду, поступово насипайте борошно та замішуйте еластичне тісто. Додайте гашену соду та добре вимішайте.

Готове тісто розкачайте та вирізайте печиво довільної форми, яка вам подобається. Можна зробити різне - квіточки з діркою, кружечки, квадратики. Але робіть так, щоб було місце для варення.

Готове печиво викладаємо на деко, застелене пергаментом.

Нагріваємо духовку до 170-180 градусів та відправляємо печиво випікатися - на 15 хвилин. Слідкуйте за часом, бо якщо перетримати у духовці, печиво буде твердим.

Коли печиво трохи вистигне, додайте до нього улюблений джем чи варення.

Смачного!

Ніжне пісочне печиво до посту: цей рецепт ви точно збережете

Ніжне пісочне печиво до посту (Скріншот)

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