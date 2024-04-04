Ніжне пісочне печиво до посту: цей рецепт ви точно збережете

У піст під забороною багато продуктів, тому приготувати смачну та солодку випічку досить складно. Але є перевірені рецепти, які не потребують масла, яєць чи молока.

Як приготувати ніжне пісочне печиво з найпростіших інгредієнтів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на " Філіжанку кави ".

Що вам знадобиться:

Борошно - 3 столових ложки

Вода - 1 стакан

Олія - 0,5 стакана

Цукор - 1 столова ложка

Сіль - 0,5 чайної ложки

Сода гашена - 0,5 чайної ложки

Варення або джем - до вашого смаку

Як готувати пісочне печиво

Візьміть велику миску та змішайте цукор з сіллю, додайте воду, поступово насипайте борошно та замішуйте еластичне тісто. Додайте гашену соду та добре вимішайте.

Готове тісто розкачайте та вирізайте печиво довільної форми, яка вам подобається. Можна зробити різне - квіточки з діркою, кружечки, квадратики. Але робіть так, щоб було місце для варення.

Готове печиво викладаємо на деко, застелене пергаментом.

Нагріваємо духовку до 170-180 градусів та відправляємо печиво випікатися - на 15 хвилин. Слідкуйте за часом, бо якщо перетримати у духовці, печиво буде твердим.

Коли печиво трохи вистигне, додайте до нього улюблений джем чи варення.

Смачного!

Ніжне пісочне печиво до посту (Скріншот)