Цибулячки с маком: как приготовить старинный украинский снек
Цибулячки – это хрупкая украинская выпечка. Ее особенность в том, что к рецепту добавляют смалец со шкварками или лук. Такие цибулячки готовили в Украине более 100 лет назад.
Как приготовить цибулячки с маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт исследовательницы украинской кухни Марианны Душар для Shuba.
Что вам понадобится:
- Смалец - 150 г
- Мука - 330 г
- Мак - 100 г
- Лук репчатый - 2 шт.
- Яйца куриные - 1 шт.
- Разрыхлитель - 1 ч. ложка
- Сметана - 2 ст. ложки
- Сахар - 20 г
- Соль и перец черный молотый - по вкусу
Дополнительно:
- Желток куриный - 1 шт.
- Зелень укропа сушеная - 30 г
Как готовить цибулячки с маком
Лук очистить и натереть на крупной терке. Мак, муку и разрыхлитель смешать, добавить смалец и хорошо вымешать все вместе в крошку.
К смеси добавить натертый лук, яйцо, немного соли, сахара и перца и замесить тесто. Если тесто не замешивается, то маловато лукового сока. Тогда добавьте немного сметаны. Тесто должно быть густым и липким.
Тесто накрываем пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. Затем его раскатываем толщиной 3 мм, вырезаем печенье произвольной формы и выкладываем на застеленный противень.
Смазываем печенье взбитым желтком, солим и присыпаем сушеными травами.
Разогреваем духовку до 200 градусов, ставим туда печенье и выпекаем 15-20 минут.
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