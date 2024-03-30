Цибулячки с маком: как приготовить старинный украинский снек

Цибулячки – это хрупкая украинская выпечка. Ее особенность в том, что к рецепту добавляют смалец со шкварками или лук. Такие цибулячки готовили в Украине более 100 лет назад.

Как приготовить цибулячки с маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт исследовательницы украинской кухни Марианны Душар для Shuba.

Что вам понадобится:

Смалец - 150 г

Мука - 330 г

Мак - 100 г

Лук репчатый - 2 шт.

Яйца куриные - 1 шт.

Разрыхлитель - 1 ч. ложка

Сметана - 2 ст. ложки

Сахар - 20 г

Соль и перец черный молотый - по вкусу

Дополнительно:

Желток куриный - 1 шт.

Зелень укропа сушеная - 30 г

Как готовить цибулячки с маком

Лук очистить и натереть на крупной терке. Мак, муку и разрыхлитель смешать, добавить смалец и хорошо вымешать все вместе в крошку.

К смеси добавить натертый лук, яйцо, немного соли, сахара и перца и замесить тесто. Если тесто не замешивается, то маловато лукового сока. Тогда добавьте немного сметаны. Тесто должно быть густым и липким.

Тесто накрываем пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. Затем его раскатываем толщиной 3 мм, вырезаем печенье произвольной формы и выкладываем на застеленный противень.

Смазываем печенье взбитым желтком, солим и присыпаем сушеными травами.

Разогреваем духовку до 200 градусов, ставим туда печенье и выпекаем 15-20 минут.