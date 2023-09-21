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В Ровно "прилеты" по энергетической и гражданской инфраструктуре, есть обесточивание

Ровно, Четверг 21 сентября 2023 09:30
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В Ровно "прилеты" по энергетической и гражданской инфраструктуре, есть обесточивание Фото: из-за атаки россиян часть Ровенского района осталась без света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 21 сентября российские войска нанесли ракетные удары по Ровно. В результате атаки есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Виталия Коваля.

"Ровенская область потерпела несколько ракетных ударов. Есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре", - сообщил Коваль.

В частности, по его словам, пострадали СТО и пять автомобилей, которые находились на ее территории. Погибших и пострадавших нет.

В результате атаки часть Ровенского района осталась без электроэнергии. В настоящее время энергетики активно работают над восстановлением.

Ракетная атака по Украине 21 сентября

Сегодня утром, 21 сентября, российские оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.

Все последствия вражеских обстрелов украинских городов 21 сентября - читайте в материале РБК-Украина.

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