Ракетный удар по Киеву: сбиты более 20 целей, первые фото последствий
В Киеве в результате российской ракетной атаки и падения обломкой сбитіх целей в Дарницком районе произошел пожар, и власти столиці показали кадрі последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сколько сбили ракет
При отражении ракетной атаки по Киеве силами и средствами ПВО было уничтожено более 20 враждебных целей!
"Предварительно из примерно 10-ти самолетов стратегической авиации Ту-95МС выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55", рассказали в КМВА.
В результате сбития ракет произошло падение обломков в нескольких районах столицы.
Последствия атаки
В этом районе столицы повреждены СТО, заведение профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобиля.
Кроме того, в Дарницком районе ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Среди них 18-летняя девочка и 9-летняя девочка.
Последствия падения обломков ракет в Киеве в Дарницком районе
Последствия атаки в Киеве
Отметив, что всего в столице падения обломков ракет противника также зафиксированы в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.
В Святошинском районе исчезли свет и вода. Позже сообщили о возобновлении електроснабжения.
В Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу, однако возгорание не произошло.
В Дарницком районе повреждены СТО, заведение профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобиля. Ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Среди них 18-летняя девочка и 9-летняя девочка.
В Голосеевском районе пострадавших и разрушений нет.
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