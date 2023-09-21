Россияне устроили массированный обстрел Украины: последствия атаки

Утром 21 сентября россияне снова устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.

Все подробности ночной атаки РФ на украинские города - в материале РБК-Украина ниже.

При подготовке материала использовались источники: Telegram мэра Киева Виталия Кличко, Telegram Киевской городской военной администрации, Telegram главы Львовской ОВА Максима Козицкого, Telegram Воздушных сил Украины, Telegram руководителя Харьковской ОВА Олега Синегубова, Telegram мэра Харькова Игоря Терехова, Facebook заместителя начальника Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, Telegram главы Черской ОВА Игоря Табурца, Telegram-канал "Укрзализныци".

Обстрел Киева

В столице из-за российской атаки есть разрушения в результате падения обломков ракет. Они упали в Голосеевском, Дарницком, Шевченковском и Деснянском районах.

В Святошинском районе исчезли свет и вода. Позже сообщили о возобновлении електроснабжения.

исчезли свет и вода. Позже сообщили о возобновлении електроснабжения. В Шевченковском районе обломки повредили газовую трубу, однако возгорание не произошло.

обломки повредили газовую трубу, однако возгорание не произошло. В Дарницком районе повреждены СТО, заведение профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобиля. Ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Среди них 18-летняя девочка и 9-летняя девочка.

повреждены СТО, заведение профтехобразования, двухэтажный дом и два автомобиля. Ранения получили семь человек, трое из них госпитализированы. Среди них 18-летняя девочка и 9-летняя девочка. В Голосеевском районе пострадавших и разрушений нет.

В Ровно перебои со светом

Взрывы раздались в городе около 6:20, после чего в некоторых районах пропал свет.

"В части города исчез свет", - говорится в публикации местных СМИ.

Власти Ровно пока не сообщают подробностей о событии.

Взрывы в Харькове

В Харьковской ОВА сообщили, что по городу ударило по меньшей мере шесть ракет. Взрывы зафиксировали, в частности, в Слободском районе.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется", - сказал глава ОВА Олег Синегубов.

Мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о по меньшей мере шести "прилетах". Позже он сообщил о двух пострадавших в результате обстрела.

Атака на Хмельницкий

Около шести часов взрывы прогремели в Хмельницком. Первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин сообщал о работе ПВО, больше информации пока нет.

Взрывы во Львовской области

Как сообщили в ОВА, взрывы прогремели в Дрогобицком районе. На месте работают профильные службы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Взрывы в Черкассах

В Черкасской области сообщалось о работе ПВО, а позже городской голова Андрей Бонадаренко сообщил, что в результате падения обломков есть попадание в объект социальной инфраструктуры в центре города.

"Пока пятеро пострадавших. Под завалами по меньшей мере один человек", - сообщил он.

Укрзализныця сообщила о задержках поездов

Из-за отсутствия напряжения в отдельных районах столицы в результате утренних обстрелов задерживается отправка ряда электропоездов в интерсити, в частности:

712 Киев-Краматорск

722 Киев-Харьков

Сообщается, что задействованы резервные тепловозы, посадка будет объявлена в ближайшее время.

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