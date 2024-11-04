"Ниже дна". Звезда "Х-Фактора" прошелся по творчеству Поляковой
Украинский рэпер Артем Лоик, получивший известность благодаря участию в шоу "Х-Фактор" и "Україна має талант-3", раскритиковал творчество Оли Поляковой.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнителя для "Муз_Тренд".
Так, по мнению Артема, музыка Поляковой бессознательна. Глубокого содержания во всех песнях певицы, говорит рэппер, он не видит.
В частности, речь зашла о хите Оли "Шлепки", который она во время полномасштабной войны перевела на украинский.
В тексте песни исполнительницы теперь речь не о том, что она убегала без оглядки от мужчины. Теперь бегут, "шлепая пятками", российские оккупанты. И бегут они из нашей земли.
Тем не менее, Лоик назвал и этот текст "низкопробным".
"Это ниже дна. Это сказано настолько просто, что и даже нет смысла его разбирать, как ты разбираешь, и искать в этом озере какую-нибудь рыбу. Рыбы нет", - сказал Артем.
Впрочем, рэпер уверен: если Полякова заинтересуется его музыкой и захочет сделать с ним песню, она станет сознательнее, как и ее песни.
Кто такой Артем Лоик
Украинский рэпер получил известность благодаря участию в шоу Х-Фактор и "Україна має талант-3". Артем дошел до финала и занял второе место.
Известно, что Лоик сотрудничал с российским продюсером Григорием Лепсом. Однако после российского вторжения Артем отрекся от всего российского и начал заниматься волонтерством.
Артём Лоик (фото: instagram.com/artemloik)
Сейчас Артем пишет и исполняет хиты о войне и боли украинского народа. Также он часто выступает на благотворительных концертах, деньги с которых перечисляет на нужды армии.
В августе 2024 года появилась информация, что Артем Лоик вступил в ряды Национальной Гвардии Украины. Об этом стало известно из сообщения на facebook-странице 50 полка имени полковника Семена Высочана НГУ. Украину защищает и отец рэпера, которого он называет "лучшим папой в мире".
Артём Лоик (фото: instagram.com/artemloik)