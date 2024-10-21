"Закон должен выполняться". Билозир вспомнила конфликты с Поляковой и Матвиенко

Народная артистка Украины Оксана Билозир высказалась о конфликтах с певицами Олей Поляковой и Тоней Матвиенко. Тогда знаменитость возмутилась тем, что они исполняли ее песни без разрешения.

Так, комментируя слова Поляковой о том, что на фоне войны подобные скандалы якобы неуместны, исполнительница заявила, что это был "эмоциональный взрыв" Оли.

"Знаете, Оля Полякова, она училась, я ее принимала в Университет культуры и искусств Поплавского. Я возглавляла тогда кафедру, когда она туда поступала, принимала ее на обучение. У меня абсолютно нормальные с ней отношения. Сейчас она такая самобытная, интересная, красивая, амбициозная, эмоциональная. Она так эмоционально среагировала, потому что еще никто никогда не останавливал ее в полете таком. А здесь я ее остановила", - сказала Билозир.

По словам певицы, Полякова "задела сакральную тему", ведь это был Реквием Голодомора, известное на весь мир симфоническое произведение, которое вошло в мировую классику современной симфонической музыки - "Мелодия" Мирослава Скорика.

"Это не просто какие-то там слова о любви или о душе, или о папе, или о маме. Это произведение - Реквием процесса уничтожения украинской нации. Только поэтому я на это среагировала. А так абсолютно не имею к ней никаких претензий. Наоборот, если бы мы с ней встретились, я бы обняла ее, как и всех артистов. Просто в тот момент она не понимала, что она делает. Она эмоционально на это среагировала", - высказалась знаменитость.

"Думаю, что ей где-то, может, и самой теперь эта тема является некомфортной, потому что она точно сделала не то, что надо. Но тема исчерпана, хотя она стала показательной для многих исполнителей. Чтобы они наконец поняли, что в Украине есть закон об авторских правах, и он так действует", - добавила она.

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

Также Билозир отметила, что принятие и имплементация этого закона были одним из главных требований Европейского Союза на пути к нашей евроинтеграции.

А она, говорит знаменитость, относится к тем депутатам, которые этот закон инициировали, и принимали.

"Поэтому мы все должны выполнять закон, особенно сейчас. Потому что закон должен быть один для всех, только тогда будет порядок. И я рада, что он действует", - сказала артистка.

А вот Тоня Матвиенко в одном из своих интервью отмечала, что спрашивала разрешения у Билозир на исполнение песни "Кохай", и та якобы дала свое разрешение.

"Нет, нет, нет, нет. Она слукавила. Она взяла ту песню, кажется, на «Голос страны». И я тогда, когда она это исполняла, как конкурсную песню, ничего не говорила. Ну, конечно, мне было приятно. Почему нет? Но когда Тоня меня набрала и сказала, что она готовит диск и она хочет в тот диск, первый свой диск, вставить эту песню, вот тогда ей это запретили", - прокомментировала Оксана Билозир.

"Я сказала: "Нет, Тоня, извини, но пока я жива, я эту песню пою. Это песня моего мужа, которая была написана для меня. Мужа, которого убили, и поэтому я бы хотела, чтобы она звучала в оригинале, пока я могу ее петь». Поэтому я Тони запретила ее вставлять в диск, и в диск свой она ее не вставила, хотя дальше продолжает петь. Ну, это уже такое, знаете, я на это внимания не обращаю. Мне важно, чтобы она не снимала клип, потому что это в принципе некорректно. Опять же, есть закон, который должен выполняться", - подытожила знаменитость.

С чего начались конфликты

В апреле 2022 года Оксана Билозир публично раскритиковала певиц, которые исполняют ее песни, игнорируя авторские права. Особое внимание она обратила на исполнение Ольгой Поляковой песни "Колискова мелодія України" на музыку Мирослава Скорика.

По словам Билозир, эта композиция была создана для того, чтобы донести до мира историю о Голодоморе, а не для того, чтобы "успокаивать" украинцев.

Оксана Билозир (фото: instagram.com/oksana_bilozir)

В ответ Ольга Полякова заявила, что Оксана Билозир не имеет никаких прав на музыку Скорика, поскольку текст песни специально для нее написал поэт Александр Вратарев.

Кроме того, звезда утверждала, что Тоня Матвиенко не имеет права исполнять песню "Коханий", поскольку Игорь Билозир посвятил ее именно ей и Квитке Цисык. По словам Матвиенко, Оксана Билозир запретила включать эту композицию в альбом, но позволила исполнять ее на концертах.