Игровой компьютер, ноутбук или консоль: что лучше всего выбрать геймерам

В мире игр выбор между игровым компьютером, ноутбуком и игровой консолью может быть ключевым для опыта каждого геймера. Каждое из этих устройств предлагает уникальные преимущества и особенности, влияющие на геймплей, удобство и впечатления от игр.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на веб-сайт о технологиях и гаджетах MakeUseOf рассказывает, какое устройство для игр выбрать геймерам.

Настольный игровой ПК

Компьютеры - невероятно гибкие устройства. Они может делать практически все - от обработки текста и создания электронных таблиц до производства видео и моделирования. Учитывая это, они также хороши в играх.

Плюсы настольного игрового компьютера

Основным преимуществом игрового компьютера является то, что его можно приобрести в широком ценовом диапазоне. Независимо от того, составляет ли ваш бюджет 500 или 5 000 долларов, для вас найдется игровое оборудование.

Более того, если у вас ограниченные финансы, вы можете сначала купить дешевый игровой ПК. Как только вы накопите достаточно денег, вы сможете позже обновить его до более мощной системы.

Если для вас деньги не имеют значения, настольные системы могут быть гораздо более мощными, чем консоли. Поскольку вы можете выбирать компоненты, которые хотите установить в настольный ПК, единственное, что вас может ограничивать, - это ваше воображение и бюджет.

Когда дело доходит до компьютерных игр, то в них больше возможностей. Хотя на некоторых консолях есть эксклюзивные игры, они все равно не могут превзойти обширную библиотеку Steam и Epic Games.

Некоторые другие программы запуска игр имеют модели подписки, которые позволяют геймерам загружать несколько игр за доступную ежемесячную плату. Хотя и Xbox, и PlayStation также предлагают подписки, вы имеете просто больше выбора, если у вас есть ПК.

Еще одна вещь, которую компьютеры могут делать, а консоли - нет, - это действовать как производительная машина. Если для вашей работы требуется мощный компьютер (например, для редактирования видео, компьютерного проектирования или симуляционного моделирования), вы также можете использовать его в качестве мощного игрового устройства.

Минусы настольного игрового компьютера

Несмотря на преимущества ПК, он по-прежнему не является однозначным выбором в играх. Во-первых, приобрести игровой ПК, способный конкурировать по мощности с самыми популярными игровыми консолями, стоит гораздо дороже. Это было особенно актуально во время нехватки графических процессоров в период с 2020 по 2022 год, когда многие видеокарты продавались по сильно завышенным ценам.

Вы также окажетесь в невыгодном положении, когда дело доходит до эксклюзивных игр для консолей. Хотя Xbox теперь позволяет вам играть в свои эксклюзивные игры через приложение Xbox для Windows, игры для PlayStation обычно ограничиваются игровой консолью Sony.

Хотя PlayStation Now позволяет транслировать некоторые игры на ваш компьютер, для этой опции все равно требуется быстрое подключение к Интернету.

Компьютеры также могут быть сложными в сборке и настройке. Поскольку вы обычно имеете дело с разными деталями от разных производителей, с совместимостью необходимо быть осторожным.

Вам также необходимо установить операционную систему и иметь множество драйверов для каждой части, которую вы получаете. Хотя вы можете получить готовый компьютер, чтобы избавить себя от неприятностей, обычно это обходится дороже, чем просто собрать его с нуля.

Лучший игровой настольный компьютер 2024 года Alienware Aurora R15 (фото: Future)

Игровой ноутбук

Хотя игровые ПК - отличный вариант, их обычно не так просто найти. Если вам нравится играть в игры, когда вы отправляетесь в путешествие, возможно, вам захочется вместо этого приобрести игровой ноутбук.

Преимущества игрового ноутбука

Основное преимущество игрового ноутбука - его портативность. Хотя они, как правило, менее мощные, чем их настольные аналоги. Даже если они имеют схожие характеристики, разница достаточно незначительна для большинства геймеров.

Более того, поскольку в ноутбуках есть аккумуляторы, вы можете быть уверены, что не потеряете прогресс в игре, если внезапно отключится электричество. Таким образом, вы сможете сохранить свой прогресс и правильно завершить игру, если у вас пропадет электричество.

А если у вас полностью заряжен аккумулятор, вы, вероятно, сможете играть еще час, прежде чем потребуется подзарядка.

Недостатки игрового ноутбука

Когда вы покупаете ноутбук, вы, как правило, уже не можете его обновить. Хотя большинство игровых ноутбуков имеют некоторые обновляемые компоненты, такие как расширяемая оперативная память и возможность добавления дополнительного SSD-накопителя, однако на этом все.

Чтобы получить новый графический или более мощный процессор, вам необходимо купить новый компьютер.

Также у вас ограниченные возможности ввода/вывода (I/O) у ноутбука. Поэтому, если вы хотите подключить одновременно несколько периферийных устройств, таких как дополнительные мониторы или, возможно, полный набор игровых контроллеров - включая игровую клавиатуру, игровую мышь, устройство для гоночного симулятора и систему виртуальной реальности - вам понадобится USB-хаб.

Лучший игровой ноутбук Asus ROG Zephyrus M16 2023 года (фото: NotebookCheck)

Игровая консоль

Устройство, изначально предназначенное для выполнения определенной функции, обычно превосходно справляется с этой задачей. Если вам нужна машина, предназначенная для игр, многие скажут, что вам нужна именно игровая консоль.

Преимущества игровой консоли

Если вам нужна простота в играх, нет ничего проще игровой консоли. Вам нужно всего лишь подключить ее к телевизору и вставить диск с игрой, чтобы начать ее. Если вы получаете устройство без слота для диска, вам нужно только подключиться к Интернету и создать учетную запись.

Консоли также являются наиболее экономичными, когда дело касается игровых возможностей. Все потому, что чтобы получить компьютер такой же мощности, вам придется потратить в полтора-два раза больше на консоль.

Игровые консоли также отлично подходят для многопользовательских игровых сессий. Если к вам пришел друг или вы хотите поиграть со своими родными, вам понадобится только одна консоль для локальной игры. Некоторые комплекты PlayStation и Xbox даже предлагают две консоли прямо из коробки.

Недостатки игровой консоли

Однако, поскольку игровая консоль предназначена только для игр, это практически единственное, для чего вы ее будете использовать. Хотя вы можете применять ее для работы в Интернете и просмотра видео на YouTube, такая консоль не очень эффективна для этих задач.

Если вы занятой человек, вероятно, больше выгоды вы получите от игрового ПК, так как сможете использовать его для работы. Но если вы приобретаете игровую консоль, то, скорее всего, будете включать ее только по выходным, а в остальные дни система будет пылиться.

Какие бывают игровые консоли (фото: TechRadar)

Так что же все-таки выбрать?

Какой вариант среди трех игровых систем лучший? Честно говоря, на этот вопрос нет однозначного ответа. Если вы говорите о чистой мощности, не обращая внимания на деньги, игровой настольный компьютер с легкостью превзойдет два других устройства.

Но если вы ищете более гибкое устройство - такое, которое вы сможете брать с собой везде, - тогда игровой ноутбук - это то, что вам нужно. Однако помните, что его не так легко модернизировать, как настольный ПК.

Наконец, если вы хотите играть и вам не нужен мощный компьютер, игровая консоль предлагает лучшее соотношение цены и качества среди трех. Более того, если вы привыкли к настройке клавиатуры и мыши, вы можете приобрести ее для PlayStation 5 и Xbox Series XS.