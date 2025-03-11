Microsoft выпустит портативную Xbox: инсайдеры раскрыли детали

Согласно последним утечкам, Microsoft активно работает над созданием портативной консоли Xbox, которая может появиться уже в этом году.

Что известно

Консоль, имеющая кодовое название “Keenan”, находится на столь продвинутой стадии разработки, что ее дебют может состояться уже в 2025 году, утверждает Windows Central. Детали пока остаются неизвестными: нет информации о размере, цене и характеристиках устройства. Однако очевидно, что новинка получит фирменный стиль Xbox, как и хотел Спенсер.

При этом в ноябре 2024 года Спенсер отмечал, что портативная версия Xbox - это дело нескольких лет, и Microsoft пока лишь на этапе создания прототипов. Однако теперь кажется, что ситуация изменилась.

Важно понимать, что Xbox - это не только консоли, но и игровая экосистема Microsoft на ПК. По данным Windows Central, новая портативная консоль будет работать на Windows, а приложение Xbox для Windows станет основным инструментом для облачного гейминга на ПК.

Некоторые уже говорят, что рынок портативных игровых консолей перенасыщен, особенно с доминированием Steam Deck от Valve. Тем не менее, крупные производители ПК, такие как Asus, уже начали осваивать этот сегмент.

Пока что на рынке достаточно места: по состоянию на февраль 2024 года было продано всего 6 миллионов портативных ПК, а в 2025 году ожидаются продажи еще 1,9 миллиона устройств. Это крайне мало по сравнению с 273 миллионами обычных ПК, которые, по прогнозам IDC, будут проданы в этом году. Это может говорить как о молодой стадии рынка, так и о слабом интересе к нему.

Microsoft уже выпускает собственные ПК под брендом Surface, но этот портативный Xbox не будет частью этой линейки. По данным Windows Central, Microsoft сотрудничает с другим производителем ПК для сборки этих консолей. Иногда такие устройства разрабатываются контрактными компаниями вроде Compal, а затем выпускаются под брендом заказчика, но в данном случае, похоже, речь идёт о полноценном партнерстве.

Неясно, насколько серьезно Microsoft относится к концепции портативных игровых ПК. Стоит вспомнить, что компания провалилась в мобильном сегменте - от закрытия Windows Phone до неудачи с двухэкранным смартфоном Surface Duo. Сейчас ее присутствие на мобильном рынке ограничивается лишь отдельными приложениями. Возможно, портативная консоль станет способом вновь попытаться войти в этот рынок.

Windows Central также сообщает, что этот проект получил одобрение Сатьи Наделлы, генерального директора Microsoft. Это хороший знак того, что новая консоль Xbox действительно увидит свет.

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