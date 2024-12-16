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Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Понедельник 16 декабря 2024 22:00
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Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch 12 невероятных игр для консоли Nintendo, которые стоит пройти (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Nintendo Switch продолжает радовать геймеров множеством захватывающих и уникальных проектов, которые могут поглотить внимание на долгие часы.

Про самые популярные игры, которые идеально подходят как для коротких сессий, так и для длительных игровых марафонов, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Cocoon

Cocoon - дебютная игра студии Geometric Interactive, основанной бывшими сотрудниками Playdead. Игрок управляет жуком, исследующим загадочные миры, заключенные внутри шаров, которые также открывают новые способности и позволяют перемещаться между мирами.

Простое управление (аналоговый джойстик и одна кнопка) сочетается с высокой сложностью головоломок, создаваемой окружением. Отсутствие диалогов и обучения напоминает такие игры, как Tunic и Hyper Light Drifter.

Игра предлагает ограниченное количество механик, которые тщательно переработаны и креативно реализованы. Прохождение занимает около семи часов и оставляет яркие впечатления, благодаря чему Cocoon считается одной из самых запоминающихся игр десятилетия.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Cocoon (фото: Engadget)

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - это крупнейший шаг вперед в серии со времен Ocarina of Time и одна из лучших игр последнего десятилетия. Она сочетает современный игровой процесс с открытым миром, предлагая идеально сбалансированную сложность.

В игре есть крафт, разрушающееся оружие, множество активностей и нежная история, которую игроки открывают сами. Даже без дополнений DLC игра предоставляет огромное количество контента и испытаний для геймеров любого уровня.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Breath of the Wild (фото: Engadget)

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom - прямое продолжение культовой Breath of the Wild, которое значительно развивает идеи оригинала. Игрокам вновь предстоит исследовать Хайрул с его десятками святилищ и заданиями, а также отправиться в новый подземный и загадочный небесный мир с парящими островами.

Игра привносит уникальные испытания и новые опасности, а также свежие способности Линка, включая Ультраруку, позволяющую строить практичные и креативные конструкции.

Tears of the Kingdom расширяет все, что сделало Breath of the Wild выдающейся, выводя игровой опыт на совершенно новый уровень.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (фото: Engadget)

Animal Crossings New Horizons

Animal Crossing: New Horizons - лучшая часть серии, предлагающая упрощенный геймплей и массу мотивации для формирования идеального островного сообщества.

Красочная графика, уютный звуковой дизайн и возможность персонализировать виртуальный дом создают расслабляющую атмосферу, идеально подходящую для побега от реальности. Эта игра стала эталоном для жанра, сочетая комфорт и креативность.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Animal Crossings New Horizons (фото: Engadget)

Super Mario Bros. Wonder

Super Mario Bros. Wonder - свежий взгляд на классические платформеры с боковой прокруткой. Игра радует яркой графикой, плавным геймплеем и инновационной механикой с Wonder Seeds and Flowers, которые трансформируют уровни и персонажей, добавляя неожиданные элементы.

Локальный и сетевой мультиплеер делают игру доступной и увлекательной для всех игроков, создавая незабываемый игровой опыт.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Super Mario Bros. Wonder (фото: Engadget)

Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey - это эволюция классического игрового процесса Mario, отточенного за два десятилетия. Игра предлагает современные удобства, такие как карты и быстрое перемещение, а новое дополнение в виде Cappy, шляпы, крадущей силы врагов, добавляет свежести и юмора в привычные трюки Марио.

Основные элементы игры - разгадывание головоломок, поиски предметов и исследование уровней - по-прежнему создают массу удовольствия, делая Odyssey увлекательным приключением.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Super Mario Odyssey (фото: Engadget)

Bayonetta 3

Bayonetta 3 - яркий и абсурдный экшен, усиливающий все лучшие черты серии. Стильные бои, необычные трансформации, такие как превращение в адский поезд или гигантское паукообразное существо, и уникальное чувство Bayonetta 3 делают игру запоминающейся.

Третья часть демонстрирует, что, несмотря на возросшую странность, серия сохраняет удовлетворяющий и динамичный геймплей.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Bayonetta 3 (фото: Engadget)

Hollow Knight

Hollow Knight - это 2D-экшен-приключенческая игра в стиле Metroidvania, которая стала неожиданным хитом и превзошла ожидания игроков. Действие разворачивается в мрачном и обширном мире, полном тайн, где история передается через атмосферу и окружение без использования диалогов.

Игра обладает идеальной кривой сложности: вы начнете с чувством беспомощности, но постепенно будете осваивать новые навыки и способности.

Механики, такие как необходимость возвращения за ресурсами после смерти, добавляют напряженности, а яркие NPC и враги привносят в угрюмую атмосферу легкость и юмор. Сочетание великолепной анимации, увлекательного геймплея и доступной цены делает Hollow Knight обязательной для всех любителей жанра.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Hollow Knight (фото: Engadget)

Paranormasight

Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo - это визуальная новелла, идеально подходящая для любителей японской культуры, запутанных сюжетов и напряженного взаимодействия с игрой.

В основе истории лежат девять японских народных сказаний, духов и проклятий, которые переплетаются в захватывающее повествование. Игрокам предстоит управлять несколькими персонажами, возвращаться к уже пройденным сюжетным линиям и находить подсказки, чтобы разгадать тайны.

Уникальный визуальный стиль, напоминающий старые японские телевизоры, и драматичные противостояния между носителями проклятий создают атмосферу аниме в духе японской версии "Сумеречной зоны". Игра завершается умным финалом, оставляя надежду на продолжение.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Paranormasight (фото: Engadget)

Astral Chain

Сюжет разворачивается в будущем, где мир атакуют существа из другого измерения. Игрок управляет офицером специального отряда, способным приручать этих существ, превращая их в Легионы для помощи в бою и решении задач.

Игровой процесс сочетает детективную работу, головоломки и сражения, где управление главным героем и Легионом происходит одновременно. Бои с волнами врагов и сложными боссами дополняются использованием Легионов для исследования и перемещения.

Несмотря на шаблонный сюжет с аниме-тропами, 20-часовая кампания и финальный контент делают игру захватывающей и запоминающейся.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Astral Chain (фото: Engadget)

Pentiment

Pentiment - это 2D-приключенческий роман, действие которого разворачивается в Баварии XVI века. Вы играете за Андреаса Малера, молодого художника, втянутого в расследование убийства на фоне работы над шедевром.

Игра выделяется своим художественным оформлением, напоминающим средневековую рукопись, и выдающимся написанием, которое сочетает теплоту и едкость.

Поначалу игра кажется детективом, но постепенно превращается в глубокое размышление о природе истории, власти, сообщества и истины. Pentiment подрывает популярное утверждение, что "ваш выбор имеет значение", предложив уникальный подход к созданию значимых решений.

Это одна из лучших игр Microsoft для Xbox, теперь доступная и на Switch, и представляет собой импровизацию на тему "Имя розы" Умберто Эко.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Pentiment (фото: Engadget)

Hades Limited Edition

Hades - экшн-RPG от разработчиков Bastion, Transistor и Pyre. Вы играете за Загрея, сына Аида, который пытается сбежать из подземного мира, сражаясь с демонами и мини-боссами на каждом уровне. Игра предлагает "благодеяния" от различных божеств, таких как Зевс и Афродита, которые усиливают ваши атаки.

Как игра в жанре "roguelike", Hades генерирует новые уровни при каждом запуске, и каждое прохождение приносит новые возможности благодаря сохранению улучшений и доступа к новому оружию.

Изначально игра привлекала своим игровым процессом, но по мере развития становилась все более насыщенной, предлагая множество персонажей и даже элементы романтики.

Затянут на часы. 12 самых популярных игр на консоли Nintendo Switch

Hades Limited Edition (фото: Engadget)

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