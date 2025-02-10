Нино Катамадзе получила приговор за участие в протестах в Грузии: что известно

10 февраля в Грузии состоялся судебный процесс в отношении певицы Нино Катамадзе, которую обвинили в нарушении норм организации протестных акций.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на грузинскую службу "Радио Свобода".
Правоохранители составили протоколы об административных нарушениях в отношении девяти человек, которые участвовали в протесте возле дома судьи Кутаисского апелляционного суда Малхаза Окропирашвили.
Акция состоялась 26 января и была реакцией на отказ суда рассматривать апелляцию по делу журналистки Мзии Амаглобели.
Кроме Катамадзе, протоколы были составлены также на нескольких журналистов и активистов.
Во время судебного заседания Нино Катамадзе исполнила гимн Грузии.
Суд постановил оштрафовать девятерых протестующих на сумму 5 тысяч лари (примерно 74 тысячи гривен).
Массовые протесты в Грузии вспыхнули после того, как 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил об отказе от переговоров по вступлению в Европейский Союз до 2028 года. Это решение вызвало возмущение среди граждан, которые опасаются отхода от евроинтеграционного курса и усиления пророссийских настроений в стране.
Протесты начались в Тбилиси, где тысячи людей собрались у парламента, требуя отставки правительства и проведения новых парламентских выборов. Ситуация обострилась, когда полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона демонстрантов. В результате столкновений пострадали десятки человек, включая правоохранителей и журналистов.
В ответ на действия властей, протестующие организовали акции в других городах Грузии, таких как Батуми, Кутаиси и Зугдиди. Они требовали восстановления евроинтеграционного процесса и освобождения задержанных во время протестов.
Международное сообщество выразило обеспокоенность по поводу ситуации в Грузии. Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки призвали грузинское правительство к диалогу с оппозицией и гражданским обществом, а также к соблюдению прав человека и свободы собраний.
Протесты в Грузии продолжаются, и ситуация остается напряженной. Граждане продолжают требовать от правительства восстановления евроинтеграционного курса и проведения демократических реформ.