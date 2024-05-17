"Немцы ваших детей вешали за ноги". Российские коллаборанты в центре Киева убиваются из-за демонтажа "храма-МАФа" (видео)

Реакция на демонтаж незаконной часовни

Несмотря на то, что незаконно построенный храм УПЦ Московского патриархата был демонтирован согласно соответствующему решению суда, некоторые люди остались крайне недовольны подобными действиями власти.

Журналист и фотограф Стас Юрченко опубликовал на своей странице в соцсети Х (бывшем Twitter) фото и видеокадры, на которых видно, что осталось от "храма-МАФа" и как на это событие реагируют некоторые из горожан.

Хорошее было сегодня утро pic.twitter.com/ciMBaMONJ6 — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024

Например, одна пожилая женщина, которая пришла на место снесенной часовни, заявила, будто украинцы собственными руками "разрушают Украину и историю".

"Что б вы пустили по всему миру - что вы делаете. Собственными руками разрушаете свою Украину. Свою историю", - подчеркнула она на русском языке.

На вопрос мужчины, какое отношение этот "МАФ" имел к истории нашего государства, бабушка не сдержалась и начала оскорблять журналиста.

"Д*бил и есть д*бил. Он и в Африке д*бил... Это я твою культуру, тебя, твое имя называю", - подчеркнула она.

На просьбу разговаривать на государственном языке женщина отреагировала не менее агрессивно и решила вспомнить, как "Италия разрушила пол Европы", а "немцы ваших детей вешали за ноги, создавали концлагеря".

"А вы там за помойками теперь работаете. Вы уже за*рали всю Европу и всю Украину", - добавила вероятная поклонница УПЦ МП.

Вот очень хорошо себя чувствуют российские коллаборанты в центре Киева pic.twitter.com/fTALy1qmEq — Стас Юрченко (@YurchenkoSt) May 17, 2024

По словам журналиста, периодически на место происшествия приходили люди - "до десятка".

"Ныли, что им не дали забрать вещи, позабирали камушки, выкопали цветы, записали десяток видео для русни и свалили", - уточнил Юрченко в одном из комментариев к своим публикациям.

Публикация и комментарий Стаса Юрченко (скриншот: x.com/YurchenkoSt)