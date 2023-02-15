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Суд обязал демонтировать "храм-МАФ" УПЦ МП в Киеве

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Украина, Среда 15 февраля 2023 16:28
Суд обязал демонтировать "храм-МАФ" УПЦ МП в Киеве Фото: часовня УПЦ МП возле Десятинной церкви (t.me/otkachenkokyiv)
Автор: РБК-Украина

Хозяйственный суд Киева обязал уволить участок Национального музея истории Украины и демонтировать незаконно построенный храм УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

"Иск музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса", - написал он.

В то же время, Ткаченко отметил, что "храм-киоск" расположен в буферной зоне памятников ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство, а также нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

Как известно, разрешение на строительство часовни у фундамента Десятинной церкви предоставил УПЦ МП в 2004 году глава Национального музея истории Украины Сергей Чайковский. В 2012 году моспатриархат получил право собственности на здание, в то же время земля осталась во владении музея. В 2021 году музей подал иск с требованием снести храм на его территории.

Напомним, ранее министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что здание часовни, незаконно построенное Религиозной общиной Украинской православной церкви московского патриархата, должно быть демонтировано.

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