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Стало известно, сколько в Украине церквей Московского патриархата и где больше всего: карта

Суббота 04 мая 2024 09:30
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Стало известно, сколько в Украине церквей Московского патриархата и где больше всего: карта Сколько в Украине церквей Московского патриархата (фото: wikimedia)
Автор: Василина Копытко

В Украине до сих пор функционирует 8097 церквей Московского патриархата. После начала полномасштабного вторжения России только 685 громад перешли в ПЦУ. Больше всего приходов перешло в Киевской, Хмельницкой и Винницкой областях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Опендатабота".

Где больше всего церквей Московского патриархата

Больше всего церквей перешли в ПЦУ в 2023 году - 386 громад, а вот с декабря прошлого года по апрель 2024 - только 96 церквей.

Несмотря на то, что в Украине сейчас действуют более 8 тыс. пророссийских приходов, только 22 из них указывают в своем наименовании принадлежность к Московскому патриархату.

Минюст самостоятельно дополнил названия 42 церквей, указав, что это "религиозная организация не указала принадлежность к московскому патриархату". Все они находятся в Черновецкой области. Еще 7 громад изменили свое наименование с принудительного на предыдущее. А три церкви после такого переименования перешли в ПЦУ.

Больше всего церквей УПЦ МП в Донецкой области - 683 (на протяжении войны там ни одна громада не перешла в ПЦУ), в Днепропетровской и Винницкой - по 526. Меньше всего - во Львовской (17) и Ивано-Франковской (18).

Добавим, что кроме Донецкой области, ни одна церковь МП не перешла в ПЦУ в Запорожской, Луганской и Харьковской областях.

Стало известно, сколько в Украине церквей Московского патриархата и где больше всего: картаКоличество церквей Московского патриархата по областям (скриншот)

Отметим, что осенью прошлого года Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект 8371 о запрещении деятельности религиозных организаций, связанных с РФ. Для того чтобы он вступил в действие, его должны еще принять во втором чтении, после чего его должен подписать президент.

Добавим, что проверить, к какому патриархату принадлежит религиозная организация, можно на странице Реестра церквей.

Стало известно, сколько в Украине церквей Московского патриархата и где больше всего: картаКак церкви Московского патриархата переходят в ПЦУ (скриншот)

Читайте также о том, что СБУ пришла с обысками к известному запорожскому митрополиту УПЦ МП, ему вручили подозрение.

Ранее мы писали о том, что МВД Эстонии предложило признать Московский патриархат террористической организацией.

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