Украинцы ответили, что власть должна сделать с УПЦ Московского патриархата

В апреле 2024 83% украинцев считают, что государство в той или иной степени должно вмешаться в деятельность УПЦ Московского патриархата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

В частности, 63% считают, что эта церковь должна быть полностью запрещена. Еще 20% сейчас выступают за несколько более мягкий подход, не предполагающий полного запрета, но предусматривающий установление государственного контроля и надзора.

В то же время, по мнению 12% респондентов, ничего не стоит делать и не стоит вмешиваться в дела УПЦ МП, а расследовать лишь отдельные возможные случаи правонарушений.

Также респондентам ставился вопрос, доверяют они или нет УПЦ МП. По данным опроса, 82% украинцев не доверяют УПЦ МП, доверяют – 8%, а еще 11% не смогли определиться со своим мнением.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 20-25 апреля 2024 среди 1220 респондентов. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.