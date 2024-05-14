"Им манипулируют". Американский инженер объяснил странности Илона Маска в отношении к Украине

Чем можно объяснить странности Илона Маска по поводу украинского вопроса

Роберт Зубрин дружит с Маском с 2000-х годов. Именно участие Маска в "Марсианском обществе" вдохновило его в дальнейшем инвестировать в космические технологии.

"У него есть очень плохие друзья, которые манипулируют им. Надеюсь, он сможет увидеть их такими, какие они есть на самом деле", - рассказал Зубрин.

А на вопрос о том, кем является Илон Маск - гением или сообразительным шоуменом, писатель ответил следующее: "Он и то, и другое".

Также Зубрин добавил, что амбициозные планы Илона Маска по высадке на Марс в ближайшее десятилетие могут стать реальностью.

"Это может произойти, если Илон Маск снова сосредоточится на Space X. Я надеюсь, что он это сделает", - рассказал писатель.

Роберт Зубрин и Илон Маск (фото: facebook/Robert Zubrin)

Отметим, что сам Роберт Зубрин с начала полномасштабного вторжения поддерживает Украину. За это время он уже дважды посещал Киев.

"Сегодняшний мир - это разделенный дом, наполовину в рабстве, а наполовину свободный. Так вечно оставаться не может. Станет все или свободное, или рабское. Я верю, что эта война решит, как оно будет. Украина борется за дело свободы. Поэтому я за Украину", - заявил Зубрин.

Он также рассказал, что считает военную помощь США недостаточной, поскольку в их армии большие запасы техники, которая уже не используется, поэтому ее можно было бы передать нам. Но американское правительство почему-то не спешит это делать.

Роберт Зубрин поддерживает Украину (фото: facebook/Robert Zubrin)