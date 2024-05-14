Друг Илона Маска сказал, как космические технологии помогут Украине победить Россию

Одержать победу в современных войнах сможет то государство, которое имеет преимущества в космосе. Именно космические технологии являются ключевыми при ведении многих военных операций на земле.

Об этом в интервью РБК-Украина (проект Styler) рассказал американский аэрокосмический инженер, писатель и основатель "Марсианского общества" Роберт Зубрин.

Как космические технологии могут помочь Украине победить

"Космические технологии уже помогают Украине воевать. Россия имеет преимущество массовости. Украина дает отпор, широко используя мощные средства космической связи, разведки и боеприпасы с GPS-наведением. В этом смысле это первая космическая война. Хотя космические средства использовались в войне со времен Вьетнаму это первая война, в которой они играют решающую роль", - говорит Зубрин.

Также он добавил, что космические технологии, которые использует Украина, предоставляют США. Но существенная проблема состоит в том, что неопределенно, какой будет эта поддержка в дальнейшем.

"Тот факт, что Украина может воевать даже против России, которая втрое больше Украины, используя преимущество в космосе, свидетельствует о том, что в любой предстоящей войне между равноправными нациями выигрывает сторона с преимуществом в космосе", - говорит инженер.

Станет ли Украина космическим государством после победы

"Я думаю, что после победы Украина станет великим государством. Великие нации совершают великие дела. Победа будет первым великим делом. Дальше будут другие. Как на Земле, так и в космосе", - заявляет Зубрин.

Он отмечает, что уже сейчас украинцы могут участвовать в миссиях NASA и ESA (Европейское космическое агентство). А также наши предприниматели могут основать космические компании, которые будут конкурировать за глобальный космический бизнес.

Аэрокосмический инженер также отметил, что руководитель американской научно-исследовательской станции Mars Desert в штате Юта, куда люди приезжают со всего мира, чтобы практиковать марсианские миссии, украинец - Сергей Якимов.

Роберт Зубрин поддерживает Украину (фото: facebook.com/robert.zubrin.1)