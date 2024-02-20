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Илон Маск сделал заявление о войне в Украине: "Вопрос только в том, сколько людей умрет"

Вторник 20 февраля 2024 12:10
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Илон Маск сделал заявление о войне в Украине: "Вопрос только в том, сколько людей умрет" Фото: Илон Маск сделал заявление о войне в Украине (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Скандальный миллиардер Илон Макс выразил мнение, что позиция Украины становится все более уязвимой с каждым днем. По его словам, Украине уже год назад нужно было заключить мирное соглашение с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост Маска в соцсети Х (Twitter).

Что сказал Маск на этот раз

Маск также поддерживает идею прекращения США предоставления военной помощи Украине.

Бизнесмен высказал свое мнение по поводу сообщения американского блогера Wall Street Silver, утверждавшего, что Украина уже "проиграла войну" и должна принять ультиматумы Москвы вместе с оккупацией части своей территории.

Маск поддержал идею прекращения огня и начала мирных переговоров между Украиной и Россией.

Он выразил мнение, что Украина, по его убеждению, потеряла эту войну, и никакие финансовые взносы, включая $60 миллиардов от США, не изменят ситуацию.

Также бизнесмен добавил, что "вопрос теперь состоит в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет признана".

"С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ​​ослабевает", - отметил миллиардер.

Илон Маск сделал заявление о войне в Украине: &quot;Вопрос только в том, сколько людей умрет&quot;

Напомним, что это уже далеко не в первый раз, когда Илон Маск шокирует пользователей своими заявлениями. Он постоянно погружается в скандалы, постоянно обсуждаемые в сети.

Ранее Илон Маск раскрыл свои антисемитские взгляды.

Напомним, ранее Илон Маск жестко высмеял Зеленского и "пробил очередное дно".

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Илон Маск
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