"Ним маніпулюють". Американський інженер пояснив дивацтва Ілона Маска у ставленні до України

Американський бізнесмен та винахідник Ілон Маск на початку російського вторгнення підтримав українських військових, надавши їм у користування свої платформи супутникового інтернету Starlink's. Втім, наступні його заяви про необхідність домовлятись з окупантами й віддати їм Крим сильно обурили українців.
Про те, чим можна пояснити такі дивацтва Ілона Маска щодо українського питання, в інтерв'ю РБК-Україна (проект Styler) розповів американський аерокосмічний інженер, письменник і засновник "Марсіанського товариства" Роберт Зубрін.
Роберт Зубрін дружить із Маском із 2000-х років. Саме участь Маска в "Марсіанському товаристві" надихнула його надалі інвестувати у космічні технології.
"У нього є дуже погані друзі, які маніпулюють ним. Сподіваюся, він зможе побачити їх такими, якими вони є насправді", - розповів Зубрін.
А на питання про те, ким є Ілон Маск - генієм чи кмітливим шоуменом, письменник відповів наступне:"Він і те, і інше".
Також Зубрін додав, що амбітні плани Ілона Маска щодо висадки на Марс у найближче десятиліття можуть стати реальністю.
"Це може статися, якщо Ілон Маск знову зосередиться на Space X. Я сподіваюся, що він це зробить", - розповів письменник.
Зазначимо, що сам Роберт Зубрін з початку повномасштабного вторгнення підтримує Україну. За цей час він уже двічі відвідував Київ.
"Сьогоднішній світ - це розділений дім, наполовину у рабстві, а наполовину вільний. Так вічно залишатися не може. Стане все або вільне, або рабське. Я вірю, що ця війна вирішить, як воно буде. Україна бореться за справу свободи. Тому я за Україну", - заявив Зубрін.
Він також розповів, що вважає військову допомогу США недостатньою, оскільки їхня армія має великі запаси техніки, яка вже не використовується, тому її можна було б передати нам. Втім, американський уряд чомусь не поспішає це робити.
Раніше ми писали про те, що Зубрін розповів, які космічні технології можуть допомогти Україні перемогти.
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