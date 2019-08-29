Ніхто не скаржився: куди поселили іногородніх депутатів Верховної Ради

В Україні офіційно запрацювала Верховна Рада дев'ятого скликання. Урочисте перше засідання Верховної Ради відкрили в четвер, 29 серпня. Новообрані нардепи отримали посвідчення та прийняли присягу. Крім того, їм вручили пам'ятні подарунки.

Як відомо, багато депутатів не мають власного житла в Києві та видання Vesti з'ясувало, куди ж поселили новообраних нардепів. Про це їм розповів один з представників партії "Слуга народу".

Іногородніх депутатів поселили у двох готелях – "Київ" та "Національ" і більшість з них заселилися у свої номери тільки вчора.

"Так, оселилися, ще вчора. Поселилися в готелі "Київ" та "Національ". Речі вже встигли розкласти, і, якщо я не помиляюся, то в цих номерах і продовжать жити під час своєї каденції", - повідомив народний депутат.

Також він відповів на питання про те, наскільки народним обранцям подобаються нові апартаменти.

"Ну, принаймні, поки що ніхто не скаржився", - додав нардеп від "Слуги народу".

Однак, новообрані депутати виявилися задоволені не всім. Ми писали про те, що нардепи поскаржилися на незручні крісла в залі Верховної Ради.

А також ми повідомляли про те, як глава Офісу президента Андрій Богдан відзначив перший робочий день Верховної Ради. Його сфотографували в ложі для почесних гостей з гранованою склянкою в руці.