Ніхто цього не розуміє: Олег Винник залишає Україну

Відомий український виконавець Олег Винник повідомив, що покидає Україну на деякий час. Що стало причиною переїзду улюбленця української публіки, розповіли в сюжеті "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

Олег Винник шокував своїх шанувальниць новиною про те, що їде в Німеччину. З'ясувалося, що він їде туди всього на півроку, щоб у своїй студії в Берліні записувати нові пісні.

"Це величезна робота, я просто собі багато в планах поставив. Тому що я багато працював в минулому році, я знаю, що всі це знають. Творчості було не так достатньо", - розповів артист.

Він зізнався, що останні тижні були для нього дуже важкими і він буквально не спить ночами, так як особисто контролює монтаж телеверсії свого сольного концерту "Роксолана", який з аншлагом пройшов восени у Києві.

"Я дуже щасливий, що саме я живу цією справою. Дуже важко. Страшно. Ніхто цього не розуміє. Головне, щоб було гарно на екрані", - пояснив Олег Винник.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що Олег Винник зізнався, де буде зустрічати 2020 рік і розкрив секрет, що в його райдері.