Никто этого не понимает: Олег Винник покидает Украину

Известный украинский исполнитель Олег Винник сообщил, что покидает Украину на некоторое время. Что стало причиной переезда любимца украинской публики, рассказали в сюжете "Зірковий шлях" на телеканале "Украина".

Олег Винник шокировал своих поклонниц новостью о том, что уезжает в Германию. Выяснилось, что он едет туда всего на полгода, чтобы в своей студии в Берлине записывать новые песни.

"Это огромная работа, я просто себе много в планах поставил. Потому что я много работал в прошлом году, я знаю, что все это знают. Творчества было не так достаточно", - рассказал артист.

Он признался, что последние недели стали для него очень тяжелыми и он буквально не спит по ночам, так как лично контролирует монтаж телеверсии своего сольного концерта "Роксолана", который с аншлагом прошел осенью в Киеве.

"Я очень счастлив, что именно я живу этим делом. Очень тяжело. Страшно. Никто этого не понимает. Главное, чтобы было красиво на экране", - объяснил Олег Винник.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что Олег Винник признался, где будет встречать 2020 год и раскрыл секрет, что в его райдере.