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Ніколи не прибирайте в оселі в ці дні, аби не накликати лихо і бідність

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Вівторок 04 січня 2022 21:21
Ніколи не прибирайте в оселі в ці дні, аби не накликати лихо і бідність Фото: Коли не можна прибирати в домі (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Прибирання в оселі - буденна справа, якою займатися треба регулярно. Проте є ситуації, коли вимітання сміття і складання речей в шафі краще відкласти.

Коли не модна наводити лад в будинку чи квартирі, аби не накликати біду - читайте нижче в матеріалі Styler.

Після заходу Сонця

Вважається, що так можна "вимести" з дому добробут та достаток. Деякі прикмети кажуть, що прибирання, коли на вулиці стемніло, може розгнівити домовика, і він почне робити шкоду.

А езотерики кажуть, що після настання темряви в домі починають діяти інші сили. Таким чином темна енергія може заповнювати порожнечу, яка утворюється під час прибирання.

Поки рідні в дорозі

Така прикмета пов'язана з традицією мити підлогу після того, як небіжчика винесли з будинку. Вважається, що тоді душа небіжчика не буде бродити по дому і турбувати своєю присутністю.

Таким чином, прибирання після того, як рідні поїхали з дому, може завадити їм повернутися. Вважається, що так рідним можна зіпсувати дорогу та "змити" їхні сліди.

Після сватання та оглядин

В день сватання в будинку обох молодят прибирати не можна. Інакше весілля може скасуватися.

Під час великих релігійних свят

У великі церковні свята рекомендують присвячувати себе молитві, релігійним традиціям, духовному очищенню, але не прибиранню.

При відчинених вікнах

Згідно з прикметами, якщо прибирати при відчинених вікнах, то буде в домі сварка.

Під час приготування їжі

Вважається, якщо прибирати в будинку паралельно з приготуванням страв, то в домі не буде вистачати їжі.

Раніше ми писали, які речі не можна викидати з дому, аби не накликати біди та нещастя.

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