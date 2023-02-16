Такие украшения мгновенно состарят вас: стилист показала грубые ошибки

Мода на украшения так же изменчива, как и на одежду. Поэтому важно своевременно обновлять свои ящики, а также знания о том, как правильно носить, совмещать аксессуары и какие ошибки не следует допускать.

Об этом рассказала в Instagram Елена Шевченко, персональный стилист.

Базовые правила ношения аксессуаров

Размер украшений должен быть пропорционален размеру черт лица. Нет никакого смысла в минималистических гвоздиках, если они вообще не видны на вас.

Если вы минималист, это должно быть частью вашего стиля. Еще раз – отсутствие или минималистические украшения – единственный стиль с вашим гардеробом.

Миксовать серебро и золото можно и нужно! Так образ выглядит более завершенным и интересным.

Носить цепочки и серьги одновременно – не стоит. А вот браслеты и кольца вместе – хороший дуэт.

Украшения в портретной зоне должны быть максимально актуальны. Поэтому не стоит носить бижутерию, которую вы покупали в студенческие годы или в старших классах.

Лучше одно акцентное украшение чем куча мелких. Объемная цепочка или сережки без соседей будут смотреться куда элегантнее чем куча мелочи. Не надо надевать все лучшее сразу!

Следите за состоянием украшений. Сломанные, потертые или тусклые от времени украшения будут мгновенно старить вас. Даже винтаж должен выглядеть ухоженным.

С высоким воротником – либо серьги, либо массивная цепочка, которая может лечь на ткань. С открытым воротником – цепочка или не очень длинные серьги. С открытыми плечами – уже можно длинные серьги.

Характер украшения должен быть противоположным характеру образа. Не стоит к романтичному платью добавлять еще и нить жемчуга. Выберите металлическую цепочку, чтобы сбалансировать "сладость" образа.

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