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Как носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборка

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Воскресенье 19 февраля 2023 20:20
Как носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборка Как носить кожаные вещи весной 2023 (королева стиля Хейли Бибер, фото: instagram.com/nata_moskalenko_)
Автор: Светлана Мащенко

Кожа уже не один сезон держится в трендах, и покидать их весной 2023 года не собирается. Модницы со всего мира показывают, как носить кожаные бомберы, косухи, пальто и даже смело одеваться в кожаный тотал-лук.

Фотоподборкой поделилась стилист Наталья Москаленко в Instagram.

Цвета

В этом сезоне в тренде спокойные цвета, а в коже прекрасно будут смотреться болотный, хаки, коричневый и, конечно же, черный.

Неоновые кричащие цвета будут "отдыхать" в 2023 году.

Какие кожаные вещи будут самыми актуальными в этом сезоне

  • Бомберы оверсайз
  • Длинные пальто прямого кроя
  • Косухи
  • Брюки палаццо
  • Юбки макси

Как видим, основной акцент на объем и оверсайзовость, поэтому не бойтесь экспериментировать и смотрите актуальную фотоподборку ниже.

Как носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборкаКак носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборкаКак носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборкаКак носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборкаКак носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборкаКак носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборкаКак носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборка

Как носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборка

Все фото: instagram.com/nata_moskalenko_/

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