Как носить кожаные вещи весной 2023, чтобы выглядеть мегастильно: фотоподборка
Кожа уже не один сезон держится в трендах, и покидать их весной 2023 года не собирается. Модницы со всего мира показывают, как носить кожаные бомберы, косухи, пальто и даже смело одеваться в кожаный тотал-лук.
Фотоподборкой поделилась стилист Наталья Москаленко в Instagram.
Цвета
В этом сезоне в тренде спокойные цвета, а в коже прекрасно будут смотреться болотный, хаки, коричневый и, конечно же, черный.
Неоновые кричащие цвета будут "отдыхать" в 2023 году.
Какие кожаные вещи будут самыми актуальными в этом сезоне
- Бомберы оверсайз
- Длинные пальто прямого кроя
- Косухи
- Брюки палаццо
- Юбки макси
Как видим, основной акцент на объем и оверсайзовость, поэтому не бойтесь экспериментировать и смотрите актуальную фотоподборку ниже.
Все фото: instagram.com/nata_moskalenko_/
Читайте также, какие украшения мгновенно состарят вас, а какие актуально носить в 2023 году.
Кроме того Адре Тан также показал, как носить универсальную одежду, которая будет подходить всем.