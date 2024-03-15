ua en ru
Пт, 15 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Никогда не выбрасывайте банановую кожуру: она поможет вам помолодеть на 15 лет

Пятница 15 марта 2024 16:04
UA EN RU
Никогда не выбрасывайте банановую кожуру: она поможет вам помолодеть на 15 лет Почему не стоит выбрасывать банановую кожуру (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Польская блоггерша Сильвия Вильчевская, рассказывающая об уходе за кожей после 40 лет, раскрыла свой "хак", благодаря которому она успешно борется с морщинами. Женщина никогда не выбрасывает банановую кожуру, ведь это прекрасная возможность сделать домашний пилинг и всегда оставаться молодой.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост, которым блоггер поделилась в Instagram.

В чем польза бананов для кожи

"Мне 50 и я никогда не делаю ботокс, но я люблю делать банановые пилинги! И это работает!", - рассказала женщина.

Она также назвала преимущества такого пилинга. Он "сразу подтягивает кожу, увлажняет, осветляет, снимает воспаление". Кроме этого, вам не придется тратить дополнительные средства, ведь если вы покупаете бананы, то кожура просто отправляется на свалку.

Никогда не выбрасывайте банановую кожуру: она поможет вам помолодеть на 15 лет

50-летняя блогерша раскрыла секрет красоты (скриншот)

Как сделать пилинг

"Как сделать банановый пилинг? Проще не бывает! Умойтесь и высушите лицо, а затем начните массировать лицо, шею и декольте банановой кожурой. Оставляйте частички банана на лице, а через пол часа смойте водой, затем нанесите тоник", - пояснила блогерша.

Важно помнить, что бананы - это аллергены. Поэтому не стоит делать подобные пилинги, если ваш организм плохо реагирует на фрукты. Кроме того, учитывайте индивидуальные особенности вашей кожи и консультируйтесь с дерматологом, если хотите изменить уход и попробовать домашний пилинг.

Напомним, ранее мы уже называли лучшие идеи маникюра на весну.

Кроме того, недавно стало известно, что визажист поделилась секретами, которые помогут освежить лицо и выглядеть моложе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Красота
NEWS
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город
Удар по Одессе, погибшие и десятки раненых: все детали атаки на город