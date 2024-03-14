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Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на весну

Четверг 14 марта 2024 18:02
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Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на весну Какой маникюр омолаживает руки (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Весной многим женщинам хочется освежить свой образ. И если смена прическа или кардинальное обновление гардероба - процесс затратный, то маникюр стоит куда дешевле, однако сможет быстро добавить вам шика, красоты и привлекательности.

Какой маникюр модный этой весной, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Во время написания материала были использованы источники: сайт Real Simple, Instagram-страницы нейл-блогерш с никами selektywnie, thedailynailofficial.

Нюд и оригинальные лунки

Такой дизайн подойдет женщинам и девушкам любого возраста. Обратные лунки в сочетании с нежными оттенками сделают ваши ручки нежными, стильными и просто неотразимыми. Модный дизайн может быть сдержанным, такой вариант именно этот случай.

Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на веснуСтильный дизайн маникюра (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Цветочные мотивы

Конечно же, весной не обойтись без цветов и нежных бутонов. Вы можете выбрать как сдержанные варианты, так и дерзкие дизайны с яркими цветами и обилием красок. Решать только вам, все весеннее в моде.

Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на веснуМаникюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)

Прозрачный розовый

И если лихорадка тотально-розового покрытия после фильма "Барби" уже прошла, то новый вариант покрытия с оттенками фуксии лишь набирает обороты. Вся фишка в том, что вы делаете не совсем однотон. Розовый может переходить градиентом в светлые цвета или же быть на прозрачном фоне.

Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на весну

Идеи маникюра (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Роскошь и золото

А если вам хочется чего-то оригинального, попробуйте рельефный дизайн с оттенками золота. Вы и ваш нейл-мастер можете придумать уникальный маникюр, важно лишь не переборщить, откажитесь от дополнительных цветов и страз.

Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на веснуСтильный маникюр (фото: instagram.com/thedailynailofficial)

Звериные мотивы

"Пятнистый" маникюр не выходит из моды уже несколько сезонов. Попробуйте рисунки а-ля зебра или тигр, особенно выгодно и красиво смотрится дизайн с черным и белым цветами.

Омолодит и сделает самой модной. Лучшие идеи маникюра на весну

Модный маникюр на весну (фото: instagram.com/selektywnie)

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что женщинам после 40 стоит забыть об этих цветах в маникюре.

Кроме этого, недавно стало известно, какой трендовый маникюр сделает вас утонченной и стильной.

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