Визажист поделились секретами, которые помогут освежить лицо и выглядеть моложе
Макияж - это универсальный бьюти-инструмент, которым можно удачно подчеркнуть достоинства красоты и даже скорректировать возрастные особенности. Визажист поделилась секретом, который поможет выглядеть моложе.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.
Что следует знать
Постепенные изменения внешности, приходящие с возрастом, следует всегда принимать. Они также могут означать, что ваш макияж и уход за кожей требуют определенных изменений.
По словам опытного визажиста Линдси Гаррисона, то, что "работало" на вас в 20-30 лет, может не помочь таким же образом в 40 и 50 лет.
Необходимо изучать новые техники и не бояться пробовать новые продукты. Лицо меняется, как и продукты, которые мы используем на них.
Как омолодить лицо с помощью косметики
Перед применением декоративной косметики кропотливо нанесите увлажняющий крем на кожу лица, шейки и на участок ушей. Подождите, чтобы продукт полностью впитался.
Затем наносите легкий праймер, консистенция которого будет напоминать сыворотку. Важно, чтобы в составе праймера были только натуральные компоненты.
Чтобы сделать губы на вид моложе, нужно добавить им объем. Для этого обведите контур губ карандашом, цвет которого будет максимально приближен к естественному оттенку ваших губ.
Визажист советует отдавать предпочтение нюдовим тонам.
Если вы хотите визуально омолодить лицо, то лучше не используйте черных и темно-серых теней, потому что иногда они выглядят слишком мрачным, чем придают каждой женщине несколько лишних лет.
Лучше заменить их коричневыми оттенками, делающими образ натуральным.
Используйте карандаш для бровей или пудру с оттенком, близким к вашему природному цвету волос. Стремитесь к мягкой природной арке, которая дополняет черты вашего лица.
Лучше всего отдавать предпочтение кремовым румянам - отличный вариант, поскольку они идеально сливаются с кожей.
Закрепите свой макияж легкой полупрозрачной пудрой, чтобы минимизировать блеск.
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