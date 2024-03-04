Визажист поделились секретами, которые помогут освежить лицо и выглядеть моложе

Макияж - это универсальный бьюти-инструмент, которым можно удачно подчеркнуть достоинства красоты и даже скорректировать возрастные особенности. Визажист поделилась секретом, который поможет выглядеть моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Что следует знать

Постепенные изменения внешности, приходящие с возрастом, следует всегда принимать. Они также могут означать, что ваш макияж и уход за кожей требуют определенных изменений.

По словам опытного визажиста Линдси Гаррисона, то, что "работало" на вас в 20-30 лет, может не помочь таким же образом в 40 и 50 лет.

Необходимо изучать новые техники и не бояться пробовать новые продукты. Лицо меняется, как и продукты, которые мы используем на них.

Как омолодить лицо с помощью косметики

Перед применением декоративной косметики кропотливо нанесите увлажняющий крем на кожу лица, шейки и на участок ушей. Подождите, чтобы продукт полностью впитался.

Затем наносите легкий праймер, консистенция которого будет напоминать сыворотку. Важно, чтобы в составе праймера были только натуральные компоненты.

Чтобы сделать губы на вид моложе, нужно добавить им объем. Для этого обведите контур губ карандашом, цвет которого будет максимально приближен к естественному оттенку ваших губ.

Визажист советует отдавать предпочтение нюдовим тонам.

Если вы хотите визуально омолодить лицо, то лучше не используйте черных и темно-серых теней, потому что иногда они выглядят слишком мрачным, чем придают каждой женщине несколько лишних лет.

Лучше заменить их коричневыми оттенками, делающими образ натуральным.

Используйте карандаш для бровей или пудру с оттенком, близким к вашему природному цвету волос. Стремитесь к мягкой природной арке, которая дополняет черты вашего лица.

Лучше всего отдавать предпочтение кремовым румянам - отличный вариант, поскольку они идеально сливаются с кожей.

Закрепите свой макияж легкой полупрозрачной пудрой, чтобы минимизировать блеск.