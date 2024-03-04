ua en ru
Пн, 04 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Визажист поделились секретами, которые помогут освежить лицо и выглядеть моложе

Понедельник 04 марта 2024 20:28
UA EN RU
Визажист поделились секретами, которые помогут освежить лицо и выглядеть моложе Как с помощью макияжа выглядеть моложе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Макияж - это универсальный бьюти-инструмент, которым можно удачно подчеркнуть достоинства красоты и даже скорректировать возрастные особенности. Визажист поделилась секретом, который поможет выглядеть моложе.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost.

Что следует знать

Постепенные изменения внешности, приходящие с возрастом, следует всегда принимать. Они также могут означать, что ваш макияж и уход за кожей требуют определенных изменений.

По словам опытного визажиста Линдси Гаррисона, то, что "работало" на вас в 20-30 лет, может не помочь таким же образом в 40 и 50 лет.

Необходимо изучать новые техники и не бояться пробовать новые продукты. Лицо меняется, как и продукты, которые мы используем на них.

Как омолодить лицо с помощью косметики

Перед применением декоративной косметики кропотливо нанесите увлажняющий крем на кожу лица, шейки и на участок ушей. Подождите, чтобы продукт полностью впитался.

Затем наносите легкий праймер, консистенция которого будет напоминать сыворотку. Важно, чтобы в составе праймера были только натуральные компоненты.

Чтобы сделать губы на вид моложе, нужно добавить им объем. Для этого обведите контур губ карандашом, цвет которого будет максимально приближен к естественному оттенку ваших губ.

Визажист советует отдавать предпочтение нюдовим тонам.

Если вы хотите визуально омолодить лицо, то лучше не используйте черных и темно-серых теней, потому что иногда они выглядят слишком мрачным, чем придают каждой женщине несколько лишних лет.

Лучше заменить их коричневыми оттенками, делающими образ натуральным.

Используйте карандаш для бровей или пудру с оттенком, близким к вашему природному цвету волос. Стремитесь к мягкой природной арке, которая дополняет черты вашего лица.

Лучше всего отдавать предпочтение кремовым румянам - отличный вариант, поскольку они идеально сливаются с кожей.

Закрепите свой макияж легкой полупрозрачной пудрой, чтобы минимизировать блеск.

Ранее мы сообщали, что такое базовый макияж и каковы его преимущества.

Также мы писали, как правильно ухаживать за ресницами.

Читайте РБК-Украина в Google News
косметология Красота
NEWS
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus
"Болевая точка" Шольца. Как утечка из Бундесвера скажется на шансах Украины на Taurus