Никогда это не игнорируйте. Кардиолог назвал первые признаки серьезных проблем с сердцем

Кардиолог и профессор Энтони Матур назвал первые "тревожные звоночки", которые точно не стоит игнорировать, ведь они могут свидетельствовать о сердечной недостаточности.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express .

Первый признак сердечной недостаточности - ощущение одышки. Она может появляться как во время физической активности, так и тогда, когда вы находитесь в состоянии покоя. Еще один тревожный признак - внезапная слабость и усталость.

"При сердечной недостаточности сердце может столкнуться с трудностями в обеспечении организма достаточным количеством кислорода и питательных веществ, что приводит к недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов и мышц. Это может привести к непреодолимому ощущению усталости", - объясняет издание.

Признаки проблем с сердцем (фото: freepik.com)

Еще один ранний признак вероятных проблем - отеки. Иногда организм начинает задерживать жидкость из-за плохой работы сердца. И тогда отеки появляются на животе и ногах, в частности на стопах и лодыжках.

Также следует обратить внимание на сердцебиение Если оно ускоренное или нерегулярнон - это еще один тревожный признак. Не следует игнорировать хрипы и кашель, особенно если он с кровью.

Что говорит о проблемах с сердцем (фото: freepik.com)

"Раннее распознавание этих признаков имеет решающее значение для своевременного обращения за помощью. Хотя эти симптомы могут быть связаны с разными проблемами со здоровьем, если они не исчезают или ухудшаются, советуем проконсультироваться с врачом общей практики", - добавили в издании.