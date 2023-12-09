Никогда это не игнорируйте. Кардиолог назвал первые признаки серьезных проблем с сердцем
Кардиолог и профессор Энтони Матур назвал первые "тревожные звоночки", которые точно не стоит игнорировать, ведь они могут свидетельствовать о сердечной недостаточности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
Первый признак сердечной недостаточности - ощущение одышки. Она может появляться как во время физической активности, так и тогда, когда вы находитесь в состоянии покоя. Еще один тревожный признак - внезапная слабость и усталость.
"При сердечной недостаточности сердце может столкнуться с трудностями в обеспечении организма достаточным количеством кислорода и питательных веществ, что приводит к недостаточному кровоснабжению жизненно важных органов и мышц. Это может привести к непреодолимому ощущению усталости", - объясняет издание.
Признаки проблем с сердцем (фото: freepik.com)
Еще один ранний признак вероятных проблем - отеки. Иногда организм начинает задерживать жидкость из-за плохой работы сердца. И тогда отеки появляются на животе и ногах, в частности на стопах и лодыжках.
Также следует обратить внимание на сердцебиение Если оно ускоренное или нерегулярнон - это еще один тревожный признак. Не следует игнорировать хрипы и кашель, особенно если он с кровью.
Что говорит о проблемах с сердцем (фото: freepik.com)
"Раннее распознавание этих признаков имеет решающее значение для своевременного обращения за помощью. Хотя эти симптомы могут быть связаны с разными проблемами со здоровьем, если они не исчезают или ухудшаются, советуем проконсультироваться с врачом общей практики", - добавили в издании.
Не игнорируйте признаки сердечной недостаточности. Если вы заметили, что с вашим организмом что-то не так, обратитесь к врачу. Если вам внезапно стало плохо - не затягивайте и звоните в скорую.
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