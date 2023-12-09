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Ніколи це не ігноруйте. Кардіолог назвав перші ознаки серйозних проблем з серцем

Субота 09 грудня 2023 08:15
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Ніколи це не ігноруйте. Кардіолог назвав перші ознаки серйозних проблем з серцем Зверніть на це увагу (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Кардіолог та професор Ентоні Матур назвав перші "тривожні сигнали", які точно не варто ігнорувати, адже вони можуть свідчити про серцеву недостатність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.

Перша ознака серцевої недостатності - відчуття задишки. Вона може з'являтися як під час фізичної активності, так і тоді, коли ви перебуваєте у стані спокою.Ще одна тривожна ознака - раптова слабкість та втома.

"При серцевій недостатності серце може зіткнутися з труднощами в забезпеченні організму достатньою кількістю кисню та поживних речовин, що призводить до недостатнього кровопостачання життєво важливих органів і м’язів. Це може призвести до непереборного відчуття втоми", - пояснює видання.

Уберегут сердце и продлят жизнь: 4 простые привычки, которые нужно соблюдать в жизниОзнаки проблем з серцем (фото: freepik.com)

Ще одна рання ознака ймовірних проблем - набряки. Іноді організм починає затримувати рідину через погану роботу серця. І тоді набряки з'являються на животі та ногах, зокрема на стопах та щиколотках.

Також слід звернути увагу на серцебиття. Якщо воно прискорене або нерегулярне - це ще одна тривожна ознака. Не слід ігнорувати хрипи та кашель, особливо якщо він з кров'ю.

Лікар пояснив, як вилікувати гіпертонію без пігулок

Що говорить про проблеми з серцем (фото: freepik.com)

"Раннє розпізнавання цих ознак має вирішальне значення для своєчасного звернення за допомогою. Хоча ці симптоми можуть бути пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям, якщо вони не зникають або погіршуються, радимо проконсультуватися з лікарем загальної практики", - додали у виданні.

Не ігноруйте ознаки серцевої недостатності. Якщо ви помітили, що з вашим організмом щось не так, зверніться до лікаря. Якщо ж вам раптово стало зле - не затягуйте та телефонуйте у швидку.

Нагадаємо, нещодавно лікар пояснив, як вилікувати гіпертонію без пігулок.

Окрім цього, раніше ми вже розповідали, які 4 прості звички вбережуть серце та продовжать життя.

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