Ніколи це не ігноруйте. Кардіолог назвав перші ознаки серйозних проблем з серцем

Кардіолог та професор Ентоні Матур назвав перші "тривожні сигнали", які точно не варто ігнорувати, адже вони можуть свідчити про серцеву недостатність.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express .

Перша ознака серцевої недостатності - відчуття задишки. Вона може з'являтися як під час фізичної активності, так і тоді, коли ви перебуваєте у стані спокою.Ще одна тривожна ознака - раптова слабкість та втома.

"При серцевій недостатності серце може зіткнутися з труднощами в забезпеченні організму достатньою кількістю кисню та поживних речовин, що призводить до недостатнього кровопостачання життєво важливих органів і м’язів. Це може призвести до непереборного відчуття втоми", - пояснює видання.

Ознаки проблем з серцем (фото: freepik.com)

Ще одна рання ознака ймовірних проблем - набряки. Іноді організм починає затримувати рідину через погану роботу серця. І тоді набряки з'являються на животі та ногах, зокрема на стопах та щиколотках.

Також слід звернути увагу на серцебиття. Якщо воно прискорене або нерегулярне - це ще одна тривожна ознака. Не слід ігнорувати хрипи та кашель, особливо якщо він з кров'ю.

Що говорить про проблеми з серцем (фото: freepik.com)

"Раннє розпізнавання цих ознак має вирішальне значення для своєчасного звернення за допомогою. Хоча ці симптоми можуть бути пов'язані з різними проблемами зі здоров'ям, якщо вони не зникають або погіршуються, радимо проконсультуватися з лікарем загальної практики", - додали у виданні.