"Никогда не держал в руках оружие". Бужинская рассказала о родном человеке на фронте

По словам исполнительницы, которая уже долгое время проживает в Болгарии, в первый день войны она находилась в Киеве.

Тогда артистка собственными глазами увидела, как в дом прилетел осколок ракеты.

"Дом загорелся, я очень сильно испугалась. Почему-то казалось, что я такая смелая, но нет. И пока я добиралась до Болгарии, не могла есть и пить. И когда муж меня встретил на границе, мы вызвали "скорую", мне вкололи лекарства. У меня был очень сильный спазм от страха, раньше такого не случалось", - поделилась артистка.

Екатерина Бужинская (фото: instagram.com/buzhynska)

"Я не могла петь где-то два месяца. И когда мои коллеги пели, то думала: Боже, какие они сильные люди. Но они, видимо, не видели то, что видела я. И песня "Сила любви", которая была написана уже после полномасштабного вторжения, она меня спасла. С этой песней я вернулась на сцену, начала выступать, собирать на ВСУ", - добавила она.

Также Бужинская рассказала о брате Олеге Ящуке, который ушел на фронт добровольцем.

До этого, говорит звезда, мужчина никогда не держал оружие в руках.

"Мой родной брат Олег, спортивный журналист, ушел на фронт. Он никогда до этого не держал в руках оружие. И пошел добровольцем. Для его бригады, 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", я начала собирать деньги", - сказала Екатерина.

Екатерина Бужинская с братом (фото: instagram.com/buzhynska)

Что известно о брате Бужинском

Олег Ящук родился и долгое время проживал в Черновцах, где окончил школу и университет. До переезда в Киев в Черновцах работал на местном телевидении.

Он несколько лет работал журналистом программы "Футбольный формат", которая выходила на телеканале "Эспрессо".

После начала полномасштабной агрессии РФ ушел в Вооруженные силы Украины. Находился на фронте вблизи Северска и Лисичанска. Начиная с 29 июня он перестал выходить на связь.

Олег Ящук (фото: facebook.com/oleg.yashchuk)

Впоследствии сестра Олега заверила, что ее брат нашелся. Также Ящук написал пост в своем Facebook, где заверил, что с ним все хорошо.