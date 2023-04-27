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Никогда не делайте этого с рыбой перед запеканием

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Четверг 27 апреля 2023 12:23
Никогда не делайте этого с рыбой перед запеканием Фото: Как нельзя запекать скумбрию (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие из нас обожают запекать рыбу, в частности скумбрию. Как сделать так, чтобы этот продукт приносил пользу для здоровья, а не вред, а вкус радовал рецепторы?

Эксперт по питанию Наталия Мазурик в Telegram рассказала, что не нужно делать со скумбрией перед запеканием.

Что не нужно делать со скумбрией перед запеканием

Так, эксперт настоятельно не рекомендует поливать скумбрию подсолнечным маслом перед запеканием в духовке.

Дело в том, что в этой рыбе содержатся жиры Омега-3. Если вы съедите половину скумбрии - вы уже уже пополните дневную норму этого элемента. А если вы поливаете маслом рыбу, вы добавляете еще жиры Омега -6.

"Скумбрия тоже имеет жирорастворяющие витамины, поэтому дополнительные жиры ей не нужны", - сообщила Наталия.

Если вы так любите поливать рыбу маслом, то берите оливковое. В нем содержатся жиры Омега 9 и они не влияют на баланс Омега 3.

Эксперт отметила, что без масла рыба также отлично запекается.

Для кого полезна скумбрия

Скумбрию рекомендуют включать в рацион тем, кто имеет сердечно-сосудистые патологии, страдает от атеросклероза, гипертонии, проблем со свертыванием крови. В мясе скумбрии, как и в других видах данного продукта, наличествует фтор, фосфор и омега-3. Оно обладает мощными антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.

Напомним, до этого врач рассказала, нужно ли обязательно есть супы.

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