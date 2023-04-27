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Ніколи не робіть цього з рибою перед запіканням

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Четвер 27 квітня 2023 12:23
Ніколи не робіть цього з рибою перед запіканням Фото: Як не можна запікати скумбрію (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Багато хто з нас любить запікати рибу, зокрема скумбрію. Як зробити так, щоб цей продукт приносив користь здоров'ю, а не шкоду, а смак радував рецептори?

Експерт із харчування Наталія Мазурик у Telegram розповіла, що не потрібно робити зі скумбрією перед запіканням.

Що не потрібно робити зі скумбрією перед запіканням

Так, експерт настійно не рекомендує поливати скумбрію олією перед запіканням у духовці.

Справа в тому, що в цій рибі містяться жири Омега-3. Якщо ви з'їсте половину скумбрії – ви вже поповните денну норму цього елемента. А якщо ви поливаєте олією рибу, ви додаєте жири Омега-6.

"Скумбрія теж має жиророзчинні вітаміни, тому додаткові жири їй не потрібні", - повідомила Наталія.

Якщо ви любите поливати рибу маслом, то беріть оливкове. У ньому містяться жири Омега-9 і вони впливають на баланс Омега-3.

Експерт зазначила, що без олії риба також чудово запікається.

Для кого корисна скумбрія

Скумбрію рекомендують включати до раціону тим, хто має серцево-судинні патології, страждає від атеросклерозу, гіпертонії, проблем зі зсіданням крові. У м'ясі скумбрії, як і в інших видах цього продукту, є фтор, фосфор і Омега-3. Вони мають потужні антиоксидантні та антиканцерогенні властивості.

Нагадаємо, до цього лікарка розповіла, чи потрібно обов'язково їсти супи.

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