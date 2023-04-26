Нужно ли есть супы. Врач навсегда расставила точки над "і"
Всем с детства знакомо разнообразие супов - борщ, гречневый, овощной суп, с галушками. Обычно их готовят на мясном или овощном бульоне. Но действительно ли первые блюда так полезны и необходимы нам?
На этот вопрос ответила гастроэнтеролог Алла Курилец в Instagram.
Нужно ли есть суп?
Медик сообщила, что это вопрос вкусовых пристрастий каждой семьи, но это совсем не обязательное блюдо.
Какие требования к первым блюдам
Если все же варите первое, то есть требования к нему:
Варите обязательно на качественном свежем мясе (телятина, курица, индюк, нежирная свинина).
Обязательно дважды сливайте бульон, потому что в мясе могут быть антибиотики, гормоны роста и т.д.
Супы должны быть густые, содержать много овощей, яйца, сметану, бобовые.
Не зажаривайте супы.
Обязательно подайте еще миску салата, так как все же это жидкие блюда и поэтому не будут давать долго "сытость" .
Подавайте со вчерашним хлебом, сухариками собственного производства, особенно подходит к супам пюре, обязательно попробуйте помидоровый супчик, гаспаччо , Иногда можно добавить к борщу сало, но в меру.
Не забывайте про уху из рыбы. Это вкусно, но совсем не обязательно.
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