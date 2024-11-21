Никогда не делайте это с хлебом, чтобы не лишиться счастья. Важные приметы, в которые верили наши предки

Многие приметы учат людей с особым трепетом относиться к хлебу. С раннего детства все знают, что "хлеб - всему голова".

Хлеб нельзя выбрасывать, разрезать новую буханку в сумерках, сорить крошками, сметать крошки со стола рукой - все это может привести к бедности. А если хранить хлеб коркой вниз - это к безденежью.

Можно ли доедать чужой хлеб

Доедать хлеб за чужим человеком ни в коем случае нельзя, считалось, что таким образом можно перенять как удачу и счастье, так и наоборот - трудную судьбу другого человека. Также это может привести к зубной боли.

Кроме того, нельзя есть хлеб за спиной другого человека - это тоже может повлечь несчастье и проблемы со здоровьем или в материальной сфере.

Запрещено употреблять хлеб, переступая через порог, потому что человек может попасть под влияние нечистой силы. Порог у наших предков считался границей между нашим и потусторонним миром.

Нельзя передавать хлеб из дома через порог - это предвещает бедность для дома.

А вот тому, кто съест весь хлеб, который ему дали, не уронив ни крошки, улыбнутся удача и счастье.

Можно ли доедать чужой хлеб (иллюстрация: pixabay.com)

Почему не стоит есть хлеб вилкой

Накалывать хлеб на вилку тоже нельзя. Считается, что таким образом можно лишиться счастья. Особенно это касается молодых девушек - тогда не будет счастья в любви.

К семейным ссорам и скандалам приведут приметы, связанные с ножом и хлебом: во время трапезы на столе должен быть один нож для нарезки буханки. Два ножа ведут к недоразумению и конфликтам в доме. Хлеб на столе без ножа и соли - к неудаче в делах. Если оставить нож вставленным в хлеб или резать его на весу - дом покинет удача.

Почему не стоит есть хлеб вилкой (иллюстрация: pixabay.com)

Можно ли выбрасывать хлеб

Хлеб символизирует обилие и жизненную силу. Поэтому ни в коем случае нельзя выбрасывать его - это может спровоцировать голод и болезни. Это касается даже маленьких крошек, если вы не хотите привлечь несчастья и беды.

Когда просят хлеба, нельзя отказывать, даже если в доме это последняя корка, нужно отдать его просящему человеку: считается, что это к улучшению материального положения.

Если взять хлеб из дома с собой в путь, то он будет служить оберегом от трудностей, а также защитит от злых людей.

Можно ли выбрасывать хлеб (иллюстрация: pixabay.com)