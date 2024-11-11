Почему птица стучит в окно и когда это - плохая примета

Многие из нас сталкивались с ситуацией, когда птица стучится в окно. Одни люди считают это хорошим знаком, другие, наоборот, предвестником плохих новостей и даже смерти кого-то из близких.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, что значит эта примета, а также как можно предотвратить беду.

Птица стучит в окно - хорошая или плохая примета

Наши предки верили, что пернатые - это души умерших, которые могут принести хорошие или плохие новости. Также в древности покойников выносили через окна, а не через двери, поэтому считалось, что если птица постучалась в окно - это послание из мира мертвых.

Впрочем, сейчас биологи и орнитологи советуют не преувеличивать, ведь птицы особенно в холодное время года прилетают к людям, чтобы найти еду. Поэтому когда в окно стучится птица, это не всегда плохо.

К слову, птицы очень чутко реагируют и на смену погоды: например, ласточки низко летают перед дождем, а воробьи закапываются в песок.

Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)

Какая птица постучалась в окно

Если в окно стучится ворона или грач - это плохая примета, эти птицы у славян считались проводниками между потусторонним миром

ласточка - к хорошим и радостным новостям

воробей - понесете финансовые потери

стриж - хороший посланник, он несет хорошие новости, к слову, может предсказать о скором пополнении в семействе;

голубь - также хороший знак, это может быть душа покойного родственника или далекого предка, которая прилетела повидаться

скворец или синица также предупреждают о позитивных изменениях, радостных переменах и сюрпризах; если эта птица залетела к вам в открытое окно - тогда везение и удача во всем на целый год гарантированы.

Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)

Птица постучалась в окно и улетела - приметы

Если птица приблизилась к вашему дому, ударилась об окно и улетела, не стоит думать о плохом. Это свидетельствует о том, что вас о чем-то предупреждают.

Это может быть хорошим знаком для незамужней девушки, возможно, она скоро встретит свою вторую половинку.

Если птица повредила стекло, это может быть не очень хорошим знаком. Особенно, если видны ее перья и кровь.

Если птицы постоянно бьются в ваше окно - это точно не к добру, при чем опасаться нужно не только вам, но и соседям.

Птица ударилась об окно и разбилась - примета

Такой вариант развития событий считается самым плохим. Часто это может быть предвестником смерти близкого или же приближающейся катастрофы.

Птица осталась на подоконнике и продолжает стучать - примета

Если пернатое настойчиво стучит в окно, то следует подумать, о чем оно может предупреждать. Следует быть острожным в поездках или же проверить здоровье.

Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)

Что делать, если птица постучалась в окно

Не прогоняйте птицу

Не открывайте окно и не впускайте ее в дом

Не пугайтесь стука

Можно дать птице немного еды

Как предотвратить беду, если в окно постучала птица

Вымыть окно, если на нем остались следы от перьев и крови

Если оно треснуло, необходимо как можно быстрее заменить его

Следует выйти и покормить на улице птиц - считается, что это поможет задобрить духов, приславших вам знак в виде птицы

Если птица предупреждала о потерях, в ближайшее время лучше не брать денег в долг или кредит

Если птица повредила свое крыло, следует постараться помочь ей

Если возле окна лежит мертвая птица, ее необходимо убрать, а лучше всего отнести в лес

Важно помнить, что приметы сбываются, если в них искренне верить, поэтому, чтобы избежать последствий любой плохой приметы - лучше не верить в нее.

Птица стучится в окно (иллюстрация: pixabay.com)